Νέα Υόρκη: Σφοδρή κακοκαιρία έφτιαξε φυσικά γλυπτά από άμμο σε παραλία - Εντυπωσιακές εικόνες

Μια σφοδρή χειμερινή καταιγίδα έφερε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν με πυκνό χιόνι σε περιοχές του Μίσιγκαν αυτή την εβδομάδα με αποτέλεσμα ο ακραίος καιρός να δημιουργήσει ένα σπάνιο και εντυπωσιακό φυσικό θέαμα.

Συγκεκριμένα, στην παραλία της λίμνης Μίσιγκαν στο Σεντ Τζόζεφ, οι ισχυροί άνεμοι «σμίλεψαν» την παγωμένη άμμο, δημιουργώντας φυσικά γλυπτά κατά μήκος της ακτής. Το ασυνήθιστο φαινόμενο καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τράβηξε το ενδιαφέρον.

Πώς δημιουργήθηκε το πρωτοφανές φαινόμενο

Η υγρή άμμος της παραλίας πάγωσε λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, ενώ οι δυνατοί άνεμοι διαμόρφωσαν την επιφάνειά της σε παράξενα και καλαίσθητα σχήματα. Το αποτέλεσμα θύμιζε φυσική έκθεση γλυπτικής, προκαλώντας θαυμασμό σε κατοίκους και επισκέπτες.

Το φαινόμενο σημειώθηκε στο πλαίσιο χειμερινής καταιγίδας που έφερε χιονοπτώσεις τύπου «lake effect» (σ.σ. φαινόμενο της λίμνης) και ακραίο ψύχος λόγω ανέμων σε περιοχές του δυτικού και βόρειου Μίσιγκαν. Αν και σπάνιο, τέτοια σχήματα μπορούν να εμφανιστούν κάθε φορά που παγώνει η υγρή άμμος και επικρατούν ισχυροί άνεμοι, κάτι που έχει καταγραφεί και στο παρελθόν.

Η φύση, ακόμη και στις πιο σκληρές της εκφάνσεις, βρίσκει τρόπο να εντυπωσιάζει.