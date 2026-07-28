Νέα Υόρκη: Στο σφυρί το εμβληματικό ρετιρέ «κόσμημα» της Fifth Avenue με τον χρυσό θόλο

Στην καρδιά του Μανχάταν, πάνω από τους θορυβώδεις δρόμους του Flatiron, ένας χρυσός θόλος ύψους 12 μέτρων κρύβει ένα από τα πιο ιδιαίτερα σπίτια της Νέας Υόρκης.

Δεν πρόκειται απλώς για ένα πολυτελές ρετιρέ, αλλά για ένα κομμάτι αρχιτεκτονικής ιστορίας που φιλοξένησε διάσημους καλεσμένους, έζησε λαμπερές βραδιές και τώρα ετοιμάζεται να αλλάξει ιδιοκτήτη μέσω δημοπρασίας στη Sotheby’s New York.

Με τιμή καταλόγου 14,9 εκατ. δολάρια, η κατοικία κάτω από τον χαρακτηριστικό χρυσό θόλο του Sohmer Piano Building στη Fifth Avenue του Μανχάταν, οδηγήθηκε σε δημοπρασία με σημαντικά χαμηλότερη τιμή εκκίνησης. Η πρώτη προσφορά των 8,25 εκατ. δολαρίων είχε ήδη καλύψει το ελάχιστο ποσό που απαιτούσε ο πωλητής, επιτρέποντας τη συνέχιση της διαδικασίας μέχρι την τελική κατακύρωση.

Η τελική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου από την Concierge Auctions σε συνεργασία με τη Sotheby’s International Realty, στο πλαίσιο της διοργάνωσης «America 250».

Sotheby

Ένα σπίτι στην κορυφή ενός ιστορικού συμβόλου



Το ρετιρέ βρίσκεται στη διεύθυνση 170 Fifth Avenue, ακριβώς δίπλα στο εμβληματικό Flatiron Building και λίγα βήματα από το Madison Square Park.

Το Sohmer Piano Building κατασκευάστηκε το 1897 από τον αρχιτέκτονα Robert Maynicke και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Νέας Υόρκης. Το πιο εντυπωσιακό του στοιχείο είναι ο χρυσός τρούλος στην κορυφή του, ο οποίος έχει γίνει σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Η κατοικία έχει ανακαινιστεί πλήρως, με στόχο να συνδυάζει τη σύγχρονη πολυτέλεια με τα αρχικά αρχιτεκτονικά στοιχεία του κτιρίου. Ο θόλος δεν αποτελεί απλώς διακοσμητική λεπτομέρεια, αλλά το χαρακτηριστικό που δίνει στο ακίνητο τη μοναδική του ταυτότητα.

Sotheby

Ένας χώρος όπου η πόλη γίνεται μέρος του σπιτιού



Το ρετιρέ εκτείνεται σε περίπου 530 τετραγωνικά μέτρα και έχει σχεδιαστεί ώστε το φυσικό φως να αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής εμπειρίας.

Διαθέτει περισσότερα από 40 παράθυρα, ενώ μια γυάλινη επιφάνεια μήκους περίπου 24 μέτρων δημιουργεί μια αίσθηση ανοιχτού χώρου και επιτρέπει στο φως να διαχέεται σε μεγάλο μέρος της κατοικίας.

Στο εσωτερικό, δύο μεγάλοι χώροι υποδοχής συνδέονται με μια κυκλική σκάλα από ασβεστόλιθο, ενώ η κύρια σουίτα διαθέτει ανοίγματα προς τρεις πλευρές του κτιρίου, μεγάλο χώρο αποθήκευσης και μπάνιο με μπανιέρα.

Τέσσερα ακόμη υπνοδωμάτια μπορούν να λειτουργήσουν ως χώροι φιλοξενίας ή εργασίας, προσφέροντας την ευελιξία που απαιτεί ένα σύγχρονο πολυτελές σπίτι.



Sotheby

Sotheby

Η θέα που δεν αγοράζεται εύκολα



Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του ακινήτου βρίσκεται πάνω από το ίδιο το διαμέρισμα: στην ιδιωτική ταράτσα κάτω από τον χρυσό θόλο.

Από εκεί, ο ιδιοκτήτης απολαμβάνει θέα 360 μοιρών στο Μανχάταν, με εικόνες προς το Empire State Building, το Madison Square Park και το Flatiron Building.

Αυτή η σπάνια συνύπαρξη ιστορικής αρχιτεκτονικής, κεντρικής τοποθεσίας και ανεμπόδιστης θέας μετατρέπει το ακίνητο σε αυτό που στην αγορά ακινήτων αποκαλείται «trophy asset»: ένα περιουσιακό στοιχείο που αποκτά αξία όχι μόνο για τη χρήση του, αλλά και για το κύρος και τη μοναδικότητά του.

Sotheby

Ο επιχειρηματίας που μετατρέπει ένα ρετιρέ εκατομμυρίων σε έργο ζωής



Ιδιοκτήτης της κατοικίας είναι ο Αμερικανός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Greg Carr, ιδρυτής της Boston Technology και πρώην πρόεδρος της Prodigy.

Ο Carr απέκτησε το ρετιρέ το 2001 έναντι 7 εκατ. δολαρίων και για περισσότερες από δύο δεκαετίες το χρησιμοποίησε ως χώρο φιλοξενίας και συναντήσεων. Όπως έχει αναφέρει, κάτω από τον χρυσό θόλο είχε φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και η ηθοποιός Lauren Bacall.

Η απόφασή του να το πουλήσει συνδέεται με μια διαφορετική προτεραιότητα: την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Αφρική.



Από τη Fifth Avenue στο Εθνικό Πάρκο Gorongosa



Το ιδιαίτερο στοιχείο της συγκεκριμένης πώλησης είναι ότι τα έσοδα δεν θα παραμείνουν στον ιδιοκτήτη.

Το 100% των χρημάτων από τη δημοπρασία θα διατεθεί στο Gorongosa Project, μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην προστασία του οικοσυστήματος του Εθνικού Πάρκου Gorongosa στη Μοζαμβίκη, αλλά και στη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων.

Μέσω του προγράμματος Key for Key της Concierge Auctions, η πώληση θα συνδεθεί επίσης με τη χρηματοδότηση νέων κατοικιών για οικογένειες που χρειάζονται στέγη.

Έτσι, ένα από τα πιο ακριβά ακίνητα του Μανχάταν μετατρέπεται από σύμβολο πολυτέλειας σε πηγή χρηματοδότησης για έναν εντελώς διαφορετικό σκοπό.



Το τέλος ενός κεφαλαίου στη Νέα Υόρκη



Η δημοπρασία δεν αφορά απλώς την πώληση ενός πολυτελούς διαμερίσματος. Αφορά την απόκτηση ενός αρχιτεκτονικού διαμαντιού που αποτελεί ένα μικρό κομμάτι της ιστορίας της Νέας Υόρκης.

Ο επόμενος ιδιοκτήτης δεν θα αγοράσει μόνο τετραγωνικά μέτρα, μια διεύθυνση στη Fifth Avenue ή μια εντυπωσιακή θέα. Θα αποκτήσει έναν χώρο που για περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί μέρος της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Μανχάταν.

Και την ίδια στιγμή, θα γίνει ο άνθρωπος που θα ανοίξει το επόμενο κεφάλαιο ενός κτιρίου όπου η ιστορία, η πολυτέλεια και η φιλανθρωπία συναντώνται κάτω από έναν χρυσό θόλο.

Με πληροφορίες από New Post