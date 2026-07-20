Συναγερμός έξω από τα γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη: Συνελήφθη άνδρας με εμπρηστικό μηχανισμό

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Μανχάταν, όταν άγνωστος εκτόξευσε αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό έξω από τα κεντρικά γραφεία του FBI, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή. Ο δράστης συνελήφθη άμεσα, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το CNN, ο άνδρας εκτόξευσε αρχικά χειροβομβίδα καπνού, προκαλώντας πανικό έξω από το κτίριο της 26 Federal Plaza, όπου στεγάζονται τα κεντρικά γραφεία του FBI στη Νέα Υόρκη.

Το συγκεκριμένο κτίριο φιλοξενεί επίσης γραφεία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Δημαρχείο της Νέας Υόρκης και τα ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Ο δράστης συνελήφθη - Ερευνώνται τα κίνητρά του

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν άμεσα την περιοχή και προχώρησαν στη σύλληψη του υπόπτου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για άτομο που φέρεται να έχει συμμετάσχει στο παρελθόν σε κινητοποιήσεις κατά της ICE, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για τα κίνητρά του.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο αυτοσχέδιος εμπρηστικός μηχανισμός αποτελούνταν από πυροτεχνήματα και εύφλεκτο υγρό.

Ένας ελαφρά τραυματίας - Το FBI ερευνά την υπόθεση

Για προληπτικούς λόγους, το κτίριο τέθηκε άμεσα σε κατάσταση ασφαλείας, με όσους βρίσκονταν στο εσωτερικό να παραμένουν στις εγκαταστάσεις μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Ένα άτομο δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες για ελαφρύ τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια της σύλληψης του δράστη, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

Σε ανακοίνωσή του, το FBI ανέφερε: «Νωρίς σήμερα το πρωί, ένα άτομο χρησιμοποίησε εμπρηστικό μηχανισμό έξω από το κτίριο της 26 Federal Plaza. Ο ύποπτος έχει συλληφθεί και η Κοινή Ομάδα Δράσης για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας (Joint Terrorism Task Force) του FBI στη Νέα Υόρκη διερευνά το περιστατικό».