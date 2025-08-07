Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: Ποιος τον πρότεινε - «Οραματική και καινοτόμος διπλωματία»

Μετά τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και την κυβέρνηση του Πακιστάν, ακόμη ένας ηγέτης προτείνει τον Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης, φέρνοντας έτσι τον Αμερικανό πρόεδρο πιο κοντά στην πραγματοποίηση του ονείρου του, που είναι η κατάκτηση του εξόχως τιμητικού βραβείου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, Χουν Μανέτ, πρότεινε τον Αμερικανό πρόεδρο για το Νόμπελ Ειρήνης την Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025, επικαλούμενος τον «κρίσιμο ρόλο» του στην αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στα σύνορα μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης.

Στην περιοχή ξέσπασαν αναταραχές τον περασμένο μήνα, στη χειρότερη σύγκρουση που είχαν τα δύο έθνη εδώ και δεκαετίες.



Η υποψηφιότητα εξάλλου, έρχεται μια εβδομάδα αφότου η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε μια εμπορική συμφωνία που όριζε δασμούς 19% στα προϊόντα της Καμπότζης, μετριάζοντας τις ανησυχίες της αναπτυσσόμενης χώρας που είχε τρομάξει εδώ και μήνες από τους δασμούς 49% που αρχικά ανακοίνωσε η Ουάσινγκτον, έναν από τους υψηλότερους συντελεστές για οποιοδήποτε έθνος.



«Η εξαιρετική πολιτική ικανότητα του Προέδρου Τραμπ -που χαρακτηρίζεται από τη δέσμευσή του στην επίλυση συγκρούσεων και στην πρόληψη καταστροφικών πολέμων μέσω οραματικής και καινοτόμου διπλωματίας- αποδείχθηκε πρόσφατα στον αποφασιστικό του ρόλο στη μεσολάβηση για μια άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης», έγραψε ο Χουν Μανέτ στην επιστολή.

Το έγγραφο δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook και στάλθηκε επίσης στη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ, η οποία απονέμει το βραβείο. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε η φωτογραφία με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του ο πρωθυπουργός της Καμπότζης, καθώς πρόκειται για ένα ενσταντανέ που δεν... αποπνέει ειρήνη.



Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν έχει κρύψει την επιθυμία του να του απονεμηθεί το βραβείο, έχει επίσης προταθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ και την κυβέρνηση του Πακιστάν, επικαλούμενοι και οι δύο διπλωματικές προσπάθειες στις περιοχές τους.

Ο ρόλος του Τραμπ στη σύγκρουση Καμπότζης - Ταϊλάνδης

Η πενθήμερη σύγκρουση μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης ξεκίνησε στις 24 Ιουλίου 2025 όταν στρατεύματα αντάλλαξαν πυρά κατά μήκος των αμφισβητούμενων συνόρων τους. Αυτό πυροδότησε πολλαπλούς γύρους βομβαρδισμών, αεροπορικών επιδρομών και εκτοξεύσεων πυραύλων, οι οποίοι σκότωσαν τουλάχιστον 42 άτομα και εκτόπισαν περισσότερους από 300.000.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους ηγέτες της Ταϊλάνδης και της Καμπότζης ότι θα σταματούσε τις εμπορικές συνομιλίες εκτός εάν συμφωνούσαν και οι δύο σε κατάπαυση του πυρός. Δύο ημέρες αργότερα, αξιωματούχοι συναντήθηκαν στη Μαλαισία και κατέληξαν σε συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών. Ακόμα και μετά την επίτευξη της κατάπαυσης του πυρός και οι δύο χώρες συνέχισαν να ανταλλάσσουν κατηγορίες και η ατμόσφαιρα στα σύνορα παραμένει τεταμένη.





