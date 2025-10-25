Νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας: 53χρονος στη Λαμία απείλησε ότι θα σκοτώσει τη μητέρα του

Πληθαίνουν οι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας που καταγράφονται καθημερινά στη χώρα μας με ένα περιστατικό να προκαλεί σοκ στην αυτή τη φορά στην τοπική κοινωνία της Λαμίας.

Συγκεκριμένα ένας 53χρονος φέρεται να χτύπησε και να απείλησε ότι θα σκοτώσει την ίδια του τη μητέρα οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.



Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα με την ίδια την παθούσα να κάνει καταγγελία την Τρίτη αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ουσίες - στοιχείο που επιβεβαίωσε και ο αδερφός του κατηγορούμενου - και το τελευταίο διάστημα που έχασε τη δουλειά του, έχει γίνει επιθετικός και ζητάει συνεχώς χρήματα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το τοπικό μέσο lamiareport.gr, με εντολή της Εισαγγελέως Υπηρεσίας ο 53χρονος αρχικά εστάλη για ψυχιατρική εκτίμηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση δεν πληρούνταν τα κριτήρια για ακούσια νοσηλεία. Έτσι στη συνέχεια η Εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του για το αυτεπάγγελτο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και ο 53χρονος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος ειδικότερα για τα αδικήματα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της ενδοοικογενειακής απειλής.



Αξίζει να σημειωθεί ότι η μητέρα του αρνήθηκε τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, όχι για να ζητήσει την τιμωρία του γιου της αλλά γιατί φοβάται μην της κάνει κακό όσο είναι εκτός φαρμακευτικής αγωγής και ανεξέλεγκτος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος βέβαια αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι ουδέποτε χτύπησε τη μητέρα του αλλά ούτε και την απείλησε ότι θα τη σκοτώσει.

Το Δικαστήριο τον έκρινε αθώο για την πρώτη κατηγορία και ένοχο μόνο για την απειλή προς την μητέρα του και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης οκτώ (8) μηνών με 3ετη αναστολή, υπό τον όρο όμως να μην προσεγγίζει την ηλικιωμένη μητέρα του. Του αφαίρεσε επίσης το χρόνο που πέρασε στο κρατητήριο μετά τη σύλληψή του.