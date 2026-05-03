Νέα υπόθεση κακοποίησης: Βίντεο με βάναυση μεταχείριση 84χρονης από τη φροντίστριά της

Οι καταγγελίες για περιστατικά κακοποίησης ηλικιωμένων από άτομα που είχαν αναλάβει τη φροντίδα τους προκαλούν ένα αίσθημα αποτροπιασμού στην κοινή γνώμη. Ένα νέο σοβαρό περιστατικό ήρθε στη δημοσιότητα, μετά την υπόθεση με θύμα έναν 98χρονο άνδρα στη Χίο, ο οποίος φέρεται να ξυλοκοπήθηκε από τη γυναίκα που είχε αναλάβει τη φροντίδα του.

Η νέα υπόθεση κακοποίησης ηλικιωμένης στη Χίο, έρχεται στο προσκήνιο με τη δημοσιοποίηση βίντεο που φέρεται να καταγράφει περιστατικά βίας σε βάρος 84χρονης γυναίκας από τη φροντίστριά της. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, ενώ το οπτικό υλικό που παρουσίασε το Mega, εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές. Η οικογένεια της ηλικιωμένης υποστηρίζει ότι η κακοποιητική συμπεριφορά αποκαλύφθηκε μετά από υποψίες και έλεγχο, γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή του περιστατικού.

Η φροντίστρια τρομοκρατεί την ηλικιωμένη, που πάσχει από τη νόσο Αλτσχάιμερ, με φωνές και απειλές. Στο βίντεο φαίνεται να επιτίθεται λεκτικά στην ηλικιωμένη, την κατηγορεί ότι πάει να σηκωθεί, επιχειρεί να βάλει γάντια και στη συνέχεια ξανά χτυπά την αβοήθητη γυναίκα. Μάλιστα, η 84χρονη, παρόλο που πάσχει από άνοια, νιώθει τον πόνο, βγάζει κραυγές απόγνωσης και πόνου. Ζητά από τη φροντίστρια να μην την χτυπά, δεν έκανε τίποτα όπως της λέει.



Η ηλικιωμένη αβοήθητη γυναίκα ξεσπά σε κλάματα και η φροντίστρια την κοροϊδεύει. Οι εικόνες εξοργίζουν. Η γυναίκα κατηγορεί την ηλικιωμένη ότι την κοροϊδεύει, η ίδια συνεχίζει να κλαίει, ενώ η φροντίστρια φεύγει για λίγα δευτερόλεπτα από το δωμάτιο. H φροντίστρια μέσα σε δύο λεπτά χτύπησε δύο φορές την αβοήθητη 84χρονη γυναίκα. Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας που είχαν τοποθετήσει οι συγγενείς της ηλικιωμένης είναι αποκαλυπτικές.



Η οικογένεια της 84χρονης έκανε μήνυση και η φροντίστρια οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Η έρευνα για το εάν και άλλοι ηλικιωμένοι έπεσαν θύματά της βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές διερευνούν την έκταση της υπόθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να σημειώθηκαν τα γεγονότα, ενώ η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει τη δικαστική διαδικασία. Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων περιστατικών που έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την προστασία ευάλωτων ηλικιωμένων που βρίσκονται υπό κατ’ οίκον φροντίδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 98χρονος στη Χίο κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η φροντίστρια αφέθηκε ελεύθερη έως τη δίκη της. Η απόφαση αυτή προκάλεσε την οργή των συγγενών του θύματος, οι οποίοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους για την εξέλιξη της υπόθεσης.

«Ήρθε αυτή και μέσα σε ενάμιση μήνα τον πέθανε»

Σε δηλώσεις της στο Mega, η κόρη του 98χρονου μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση, εκφράζοντας ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τέτοιες υποθέσεις και για το κατά πόσο προστατεύονται τα ευάλωτα άτομα. Όπως ανέφερε, η οικογένεια είχε αναλάβει πλήρως τη φροντίδα του ηλικιωμένου, ενώ η φροντίστρια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, αμειβόταν κανονικά για τις υπηρεσίες της.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προς τις αρχές και έχουν συγκεντρωθεί αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο εκφράζει έντονη ανησυχία για την πορεία της δικαστικής διαδικασίας, καθώς η κατηγορούμενη φέρεται να έχει δηλώσει ότι προτίθεται να εγκαταλείψει τη χώρα.

«Τι δικαιοσύνη υπάρχει; Μπορείτε να μου πείτε; Κάνουμε ό,τι πρέπει, έχουμε αποδείξεις, πάμε στην αστυνομία κατευθείαν το καταγγέλλουμε. Εμάς δεν έγινε καν το δικαστήριο. Αφέθηκε ελεύθερη ερήμην. Ποιος θα μας προστατεύσει; Ποιος; Πείτε μου. Εμείς είμαστε τέσσερα παιδιά. Όλοι δουλεύουμε όλοι. Οι αδερφές μου έχουν εγγόνια. Είμαστε στους γονείς από τις εξίμισι το πρωί μέχρι τις εννιά το βράδυ. Το βράδυ κοιμόμασταν εκεί για να ξεκουράζεται. Το καταλαβαίνετε; Και το πρωί όλοι στη δουλειά για να ξεκουράζεται ποια; Η Ρουμάνα. Που μόνο παραγγελίες ήθελε και έπαιρνε και χίλια πεντακόσια το μήνα. Δεν ήταν τζάμπα», δήλωσε.



Και συνέχισε: «Λοιπόν, ποιος είναι ο νόμος για τα αδύναμα άτομα; Εγώ δεν ξέρω. Δεν είμαι δικηγόρος. Τι προβλέπει; Πείτε μου, σας παρακαλώ. Τι προβλέπει; Είναι αδύναμα άτομα; Ναι ή όχι; Είπαν ότι θα οριστεί δικάσιμος και θα δικαστεί ερήμην, γιατί η ίδια δήλωσε ότι θα φύγει, ότι θα πάει στη Ρουμανία. Πού θα την βρουν να την δικάσουν; Μπορείτε να μου πείτε; Πήγαμε στην αστυνομία και έκαναν τη δουλειά τους υπέροχα! Τους χιλιοευχαριστώ. Ήταν τέλειοι. Ο εισαγγελέας με τι μυαλό; έχει γονείς; Κάποτε θα γεράσει και ο ίδιος και σε αυτήν τη θέση μπορεί να μου εξηγήσει με τι σκεπτικό την άφησε να φύγει τη δική μας και το καινούργιο περιστατικό. Εμάς ποιος θα μας προστατέψει; Αυτό το κράτος μας έχει μόνο για να πληρώνουμε εφορία και ΕΝΦΙΑ; Αν θα βλέπατε τον πατέρα μου έμοιαζε το δέρμα του και ο ίδιος ούτε 85 και ήρθε αυτή και μέσα σε ενάμιση μήνα τον πέθανε. Τον πέθανε. Αν συγκρίνετε τις φωτογραφίες που έχει η αστυνομία, το πριν και το μετά. Αδιανόητο».