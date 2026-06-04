Νέα υπόθεση «Πελικό» στην Ολλανδία: Γυναίκες ναρκώθηκαν από οικείους και κακοποιήθηκαν σεξουαλικά

Σάλο έχει προκαλέσει στην Ολλανδία η νέα φρικτή υπόθεση που αφορά αρκετές γυναίκες οι οποίες φέρεται να κακοποιήθηκαν σεξουαλικά από οικείους τους αφού πρώτα είχαν ναρκωθεί. Όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία, τέσσερις άνδρες έχουν συλληφθεί με την κατηγορία ότι νάρκωσαν πρώτα τα θύματά τους και στη συνέχεια προέβησαν στις άσεμνες πράξεις ενώ βιντεοσκοπούσαν τη δράση τους.

Η νέα υπόθεση θυμίζει αρκετά εκείνη της Ζιζέλ Πελικό που είχε απασχολήσει τις γαλλικές Αρχές το περασμένο έτος και είχε συγκλονίσει τη Γαλλία. «Οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί καταδεικνύουν πως πολλές γυναίκες στην Ολλανδία ναρκώθηκαν από ένα άτομο του περιβάλλοντός τους», δήλωσε η αστυνομία σε ένα δελτίο Τύπου.

«Κατόπιν, σεξουαλικές πράξεις διαπράχθηκαν εναντίον των θυμάτων, βιντεοσκοπήθηκαν εν αγνοία τους», συμπληρώνεται στο δελτίο Τύπου. Σε αυτό το στάδιο της έρευνας, ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, διευκρινίζει η αστυνομία. «Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως αυτή η υπόθεση έχει έναν σημαντικό αντίκτυπο», δήλωσε η Μίλου φαν ντερ Κολκ, της μονάδας σεξουαλικών εγκλημάτων της αστυνομίας του Ρότερνταμ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Έψαχναν πώς να ναρκώνουν άτομα στα social

Οι ύποπτοι συμμετείχαν σε ιδιωτικές ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δίνονταν συμβουλές για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να ναρκωθούν τα εν δυνάμει θύματα.

Η αστυνομία λέει πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο και άλλων συλλήψεων, ενώ κατέσχεσε υπολογιστές, τηλέφωνα ή στικάκια USB κατά τη διάρκεια των ερευνών. «Το να μάθετε πως ο σύντροφός σας ή μια γνωριμία σας ενδεχομένως σας νάρκωσε, ή σας βίασε ή επιχείρησε να το κάνει, μπορεί να ανατρέψει τη ζωή σας», δήλωσε η Μιλού φαν ντερ Κολκ.

Ολλανδικά ΜΜΕ επισημαίνουν πως αυτή η έρευνα θυμίζει την υπόθεση Πελικό. Η Γαλλίδα Ζιζέλ Πελικό έγινε παγκοσμίως γνωστή αφού κατέθεσε δημοσίως το 2024 για τους βιασμούς που υπέστη, ενώ ήταν ναρκωμένη, τις οποίες διέπραξαν δεκάδες άνδρες που στρατολόγησε ο πρώην σύζυγός της. Ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ