Νεαρά γλαράκια κατακλύζουν την Αθήνα τις τελευταίες ημέρες - Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Τη συχνή εμφάνισή τους κάνουν νεαροί γλάροι σε πολλές περιοχές της Αθήνας τις τελευταίες ημέρες. Το φαινόμενο είναι βέβαια πιο έντονο στα νότια και τα παραθαλάσσια προάστια, όμως τα γλαράκια φτάνουν μέχρι το κέντρο της Αθήνας.

Όπως εξηγεί με ανάρτησή του, ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ANIMA, αυτό συμβαίνει επειδή τα νεαρά πουλιά χάνονται από τους γονείς τους. Είναι ένα γνώριμο φαινόμενο τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι έχουν αποικίσει την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις, τονίζουν οι ειδικοί, αναφέροντας τι μπορούμε να κάνουμε εάν συναντήσουμε ένα γλαράκι μόνο του, να έχει χάσει τον προσανατολισμό του.

Ειδικότερα, στην ανάρτησή της, η ANIMA τονίζει:

«Σε όλες τις συνοικές του Πειραιά, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλλιθέα, στο Μοσχάτο και στο Φάληρο... αλλά και στη Πατησίων, στη Σόλωνος, στα Σεπόλια, νεαρά γλαράκια κυκλοφορούν στα πεζοδρόμια ή φωνάζουν από ακάλυπτους πολυκατοικιών τους γονείς τους. Και αν κοιτάξει κανείς πάνω, στις ταράτσες, θα δει τους ανήσυχους γονείς να πετάνε και να φωνάζουν. Ίσως να σκέπτονται και όλας «πάλι έφυγε πρόωρα το ανυπόμονο παιδί μας».

Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Τα τελευταία χρόνια που οι γλάροι έχουν αποικίσει την Αθήνα, όπως και τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκίδα, τον Βόλο, κάθε Ιούνιο και Ιούλιο επαναλαμβάνεται το ίδιο φαινόμενο, και κατά συνέπεια είναι συχνοί και οι διαπληκτισμοί μας με κάποιους πολίτες που απαιτούν να μεταβούμε άμεσα και να περσυλλέξουμε το άτακτο μικρό.

Η δικιά μας προσέγγιση είναι η εξής: Αν το γλαράκι είναι υγιές, χωρίς κατάγματα και τραύματα, πιάστε το με μια μεγάλη πετσέτα (ίσως χρειαστούν δύο για να το στριμώξουν) και ανεβάστε το στη ταράτσα να το βρούν οι γονείς, ή αν είναι αρκετά μεγαλωμένο και είστε κοντά στη θάλασσα, αφήστε το στην παραλία.

Αν πάλι χρειάζεται περίθαλψη, βάλτε το σε ένα χαρτόκουτο και φέρτε το στην ΑΝΙΜΑ. Είμαστε επτά μέρες την εβδομάδα ανοιχτά ακριβώς για αυτό.

Κάνουμε τα πάντα εκτός από την περισυλλογή, γιατί δεν είμαστε τόσοι ώστε να έχουμε και αυτή τη δυνατότητα...».