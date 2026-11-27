Η δεύτερη ελληνική φρεγάτα τύπου Belharra βρίσκεται πλέον στις ελληνικές θάλασσες. Ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» έφτασε στην Ελλάδα, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην ανανέωση του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού, με τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Δημήτριο Κατάρα, να καλωσορίζει το νέο πλοίο και το πλήρωμά του με μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας.

«Με εθνική υπερηφάνεια σας καλωσορίζουμε σήμερα στις ελληνικές θάλασσες. Η άφιξή σας ενισχύει τη δέσμευση του ΠΝ για πρόοδο και ευημερία», αναφέρει στο μήνυμά του ο Αρχηγός ΓΕΝ, εκφράζοντας παράλληλα την απόλυτη ικανοποίησή του προς το πλήρωμα για την απόδοσή του και τον υψηλό επαγγελματισμό που επέδειξε κατά τη διαδικασία παραλαβής.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη συνέχεια στη συνάντηση που αναμένεται να έχει σύντομα ο «ΝΕΑΡΧΟΣ» με την πρώτη ελληνική φρεγάτα FDI, τον «ΚΙΜΩΝΑ».

«Σύντομα θα συναντηθείτε με τη Φ/Γ ΚΙΜΩΝ. Με τις εμβληματικές σας πλώρες θα πλέετε ως άξιοι θεματοφύλακες της ένδοξης ναυτικής μας παράδοσης», σημειώνει χαρακτηριστικά ο Αντιναύαρχος Δημήτριος Κατάρας.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ καλεί το πλήρωμα να συνεχίσει την αποστολή του «με ακάθεκτη ορμή και υψηλό φρόνημα», έχοντας ως σημείο αναφοράς την προστασία των ελληνικών θαλασσών.

Η άφιξη του «ΝΕΑΡΧΟΥ» αποτελεί έναν ακόμη σταθμό στο πρόγραμμα ενίσχυσης του Πολεμικού Ναυτικού με τις νέες γαλλικές φρεγάτες, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα του εκσυγχρονισμού του ελληνικού στόλου.