Νεαρός φίλαθλος της Γαλλίας ξέσπασε σε κλάματα μετά το γκόλ του Ογιαρθάμπαλ

Η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ισπανία για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ένα ματς που θα μπορούσε να είναι και ο τελικός της διοργάνωσης.

Στο ημίχρονο οι Ισπανοί προηγούνται με 1-0, μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ που κέρδισε τον Μενιάν και άνοιξε τ σκορ. Παρόλοι που το γκόλ μπήκε νωρίς, μόλις στο 20ο λεπτό, η κάμερα έπιασε έναν νεαρό φίλαθλο της Γαλλίας να... κλαίει με λυγμούς μετά το γκολ των Ισπανών. Το βίντεο αμέσως έγινε viral με τον αρκετούς να λένε πως πρέπει να καθυσηχάσουν τον νεραό Γάλλο καθώς έχει ακόμα πολύ χρόνο για τους τρικολόρ να διεκδικήσουν την πρόκριση.