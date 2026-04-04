Απάντηση Ιράν στις απειλές Νετανιάχου, Τραμπ: «Θα κάνουμε κόλαση την περιοχή»

Το Ισραήλ θα συνεχίσει να χτυπά σκληρά το Ιράν, δηλώνει ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ λίγο μετά το τέλος του εβραϊκού Σαββάτου.



«Αφού καταστρέψαμε το 70% της ικανότητάς του να παράγει χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τα όπλα που στρέφονται εναντίον μας», λέει ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, «σήμερα επιτεθήκαμε στα πετροχημικά εργοστάσιά του Ιράν».



«Αυτά τα δύο πράγματα αποτελούν τη μηχανή παραγωγής χρημάτων τους, η οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμο τρομοκρατίας που διεξάγουν εναντίον μας και εναντίον του κόσμου. Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», καταλήγει.

Netanyahu on Iran:



After we destroyed 70% of their steel production capacity, today we attacked their petrochemical plants.



Για 36η μέρα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ να συνεχίζονται δίχως τέλος. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του έδωσε νέο τελεσίγραφο 48 ωρών στην Τεχεράνη τονίζοντας ότι «ο χρόνος τελειώνει πριν εξαπολύσει την κόλαση πάνω της». Παράλληλα, αγνοούμενος παραμένει ο Αμερικανός πιλότος του αεροσκάφους F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν την Παρασκευή 3 Απριλίου.

Ιράν: «Θα κάνουμε την περιοχή κόλαση»

Ο ιρανικός στρατός απαντά στο τελεσίγραφο Τραμπ: «Ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση» για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Ένας εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου «Khatam al-Anbiya» του ιρανικού στρατού προειδοποίησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα αντιμετωπιστεί με σφοδρή αντίδραση σε ολόκληρη την περιοχή.



«Μην ξεχνάτε ότι αν η επιθετικότητα επεκταθεί, ολόκληρη η περιοχή θα μετατραπεί σε κόλαση για εσάς», δήλωσε ο ιρανός εκπρόσωπος. «Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν έχει μετατραπεί σε ένα βάλτο στον οποίο θα βυθιστείτε».



Όπως έχουμε αναφέρει, ο Τραμπ ανανέωσε το τελεσίγραφό του προς το Ιράν να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσει «κόλαση» αν δεν το πράξει μέχρι τη Δευτέρα.

Απειλές και από Τραμπ

Νωρίτερα, σήμερα Σάββατο 3 Απριλίου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ... υπενθύμισε την (δύο φορές αναβληθείσα) απειλή του να βομβαρδίσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει το Στενό του Ορμούζ.





«Θυμάστε όταν έδωσα στο Ιράν δέκα ημέρες για να ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ή να ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟ ΣΤΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥΖ. Ο χρόνος τελειώνει - 48 ώρες πριν η κόλαση βασιλεύσει πάνω τους», γράφει ο Τραμπ στο Truth Social. «Δόξα τω Θεώ!», αναφέρει για το τελεσίγραφο που έστειλε στην Τεχεράνη και λήγει τη Δευτέρα (6/4).

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να βομβαρδίσει τις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ παράλληλα επιδιώκει μια διπλωματική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.



Έχει ισχυριστεί ότι οι Ιρανοί, που είναι πλέον υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και ανήλθαν στην ιεραρχία μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις που σκότωσαν δεκάδες κορυφαίους αξιωματούχους, είναι πιο λογικοί και πρόθυμοι να καταλήξουν σε συμφωνία.

Ωστόσο, λίγα στοιχεία έχουν δείξει κάτι τέτοιο και οι προσπάθειες για τη διαμεσολάβηση μιας εκεχειρίας φέρεται να έπεσαν στο κενό την Παρασκευή (3/4).