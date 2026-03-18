Νέες απειλές Τραμπ κατά των δυτικών συμμάχων για το «άδειασμα» στα Στενά του Ορμούζ

Νέα σφοδρή επίθεση κατά των χωρών που δεν επιθυμούν να στείλουν πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε ο Αμερικανός πρόεδρος της Τετάρτη 18 Μαρτίου.

Μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσαν να διαχειριστούν την κατάσταση οι χώρες που έχουν συμφέροντα στο στρατηγικής σημασίας σημείο στον Κόλπο μετά το τέλος της πολεμικής σύρραξης και την οριστική (όπως ανέφερε) αποχώρηση των ΗΠΑ από το σημείο.

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν «τελειώναμε» ό,τι έχει απομείνει από το Ιρανικό Κράτος Τρόμου και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς όχι, να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα Στενά; Αυτό θα έθετε σε λειτουργία μερικούς από τους αδιάφορους «Συμμάχους» μας, και μάλιστα γρήγορα!!! Πρόεδρος Ντ.Τζ.Τ.» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι χώρες «αδειάζουν» τις ΗΠΑ για το Ορμούζ

Μεταξύ των χωρών που ξεκαθάρισαν ότι δεν έχουν καμία παολύτως πρόθεση να συνεισφέρουν πολεμικά τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στον πόλεμο με το Ιράν ήταν και η Γαλλία.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα του δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις για το άνοιγμα του Στενό του Ορμούζ, απαντώντας σε σχόλια του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ, μιλώντας τη Δευτέρα σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι είχε συνομιλήσει με τον Μακρόν και μάλιστα του έδωσε «βαθμολογία 8 στα 10» σχετικά με τη στάση του στο θέμα της κινητοποίησης συμμάχων για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Γαλλία θα συμμετείχε σε σχετικές πρωτοβουλίες, σύμφωνα με το Reuters.