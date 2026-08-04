Νέες αποχωρήσεις από το κόμμα Καρυστιανού - Εκτός η Κατερίνα Μουτσάτσου και δύο ακόμα στελέχη

Νέες εσωτερικές αναταράξεις καταγράφονται στο κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς τρία ακόμη στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους.

Πρόκειται για την ηθοποιό Κατερίνα Μουτσάτσου, τη σχολική ψυχολόγο Μαρία Ιωαννίδου, η οποία ήταν μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και ανήκε στον στενό κύκλο συνεργατών της προέδρου του κόμματος, καθώς και τον συνδικαλιστή Τάκη Κοτσόργιο.

Οι νέες αποχωρήσεις έρχονται μετά την παραίτηση του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου του κόμματος και τη διαγραφή του.

Η δήλωση της Κατερίνας Μουτσάτσου

Η ηθοποιός, η οποία είχε δώσει το «παρών» στην ιδρυτική εκδήλωση της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», ανακοίνωσε την αποχώρησή της περίπου δυόμισι μήνες μετά.

Στη δήλωσή της ευχαρίστησε τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε, σημειώνοντας ότι ήταν τιμή της να συμμετάσχει στην προσπάθεια.

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι συνεχίζει να αγωνίζεται για το «όνειρο» που, όπως σημείωσε, συνδέει όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια, με στόχο τη δημοκρατία, την ελευθερία και την κοινωνική χειραφέτηση.

Η αποχώρηση Ιωαννίδου και η αιχμηρή δήλωση Κοτσόργιου

Την αποχώρησή της ανακοίνωσε και η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.

Στο μήνυμά της ευχαρίστησε όσους συνεργάστηκαν μαζί της, ευχόμενη «δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια» στο έργο του κόμματος.

Παράλληλα, εκτός κόμματος τέθηκε και ο Τάκης Κοτσόργιος, πρόεδρος του Πανελληνίου Δικτύου Παράκτιων Αλιευτικών Συλλόγων και μέλος του αγροτικού τομέα της «Ελπίδας».

Στην επιστολή παραίτησής του ανέφερε ότι δεν αποχωρεί απλώς από τον πολιτικό φορέα, αλλά από «μία αυταπάτη σχετικά με την καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου».

Όπως υποστήριξε, διαφώνησε με ουσιαστικές πολιτικές επιλογές και εξέφρασε την άποψη ότι το κόμμα απομακρύνθηκε από τις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας που είχε διακηρύξει.