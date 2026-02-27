Νέες αποκαλύψεις για τη Λόρα: Το φόρουμ και το «κοινόβιο» - Τα 3 ερωτήματα που κρίνουν το μέλλον της

Παραμένουν τα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση εξαφάνισης της Λόρα, με την 16χρονη κοπέλα να εντοπίζεται τελικά χθες Πέμπτη (26/2) από τις γερμανικές Αρχές στο Βερολίνο και να οδηγείται προσωρινά σε δομή φιλοξενίας μέχρι να ληφθεί απόφαση για το μέλλον της.

Το κορίτσι φαίνεται πως είναι καλά στην υγεία του, ενώ αναμένεται να υποβληθεί και σε ιατρικές εξετάσεις. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα διαπιστωθεί εάν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε η Λόρα να συναντηθεί με τον πατέρα της και αν αυτό συμβεί, θα γίνει παρουσία κοινωνικού λειτουργού. Σημειώνεται ότι ο πατέρας της 16χρονης βρίσκεται ήδη στη Γερμανία.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ότι η Λόρα δεν εντοπίστηκε τυχαία σε έλεγχο της γερμανικής αστυνομίας στο δρόμο, όπως έγινε αρχικά γνωστό. Η ίδια η 16χρονη «παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου στις κοινωνικές υπηρεσίες του Βερολίνου», όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Τα τρία κρίσιμα ερωτήματα

Από την πρώτη στιγμή που η Λόρα βρέθηκε υπό την προστασία των γερμανικών Αρχών, κοντά της βρέθηκαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί οι οποίοι, μεταξύ άλλων, θα κληθούν να βοηθήσουν ώστε να χυθεί φως στις άγνωστες πτυχές της υπόθεσης.

Η γερμανική αστυνομία καλείται να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτα απ’ όλα, υπό ποιες συνθήκες βρέθηκε η 16χρονη στο Βερολίνο, καθώς η πτήση που την μετέφερε από την Αθήνα στη Γερμανία, είχε προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Επίσης, χρειάζεται να διαπιστωθεί εάν η Λόρα λειτούργησε μόνη της και αυτόνομα ή αν υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που την βοηθήσαν κατά την παραμονή της σε Φρανκφούρτη και Βερολίνο.

Το βασικότερο ερώτημα βέβαια είναι να γίνουν ξεκάθαροι οι λόγοι που οδήγησαν το 16χρονο κορίτσι να φύγει από το σπίτι του στο Ρίο της Πάτρας στις 8 Ιανουαρίου, πραγματοποιώντας μάλιστα ένα πολύ καλά οργανωμένο σχέδιο «διαφυγής». Χρειάζεται να διασαφηνιστεί εάν υπήρξαν συνθήκες κακοποιητικές ή δυσάρεστες στο οικογενειακό περιβάλλον της και βέβαια η απάντησε σε αυτό το ερώτημα συνδέεται άμεσα με την απόφαση για το μέλλον της Λόρα και το ποιος θα αναλάβει την κηδεμονία της.

Το φόρουμ για συμβουλές και το «κοινόβιο»

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα της προσωπικής έρευνας που πραγματοποίησε για την υπόθεση εξαφάνισης της Λόρα, η εγκληματολόγος Κέλλυ Ιωάννου.

Όπως εξήγησε η ίδια, ακολούθησε τα ψηφιακά ίχνη της 16χρονης κοπέλας, βασιζόμενη στο mail που χρησιμοποίησε η Λόρα για να λάβει τα αεροπορικά εισιτήρια. «Ακολουθήσαμε τη διαδρομή αυτού του mail από τις 28 Δεκεμβρίου και βρήκαμε ότι, μέσω αυτού, είχε γίνει εγγραφή με το συγκεκριμένο mail σε διαδικτυακό φόρουμ με πολύ συγκεκριμένα ενδιαφέροντα.

«Σε αυτήν την κοινότητα μπαίνουν άτομα που αναζητούν συμβουλές που σχετίζονται με θέματα υγείας, σωματικής και εν γένει», σημείωσε η κ. Ιωάννου.

«Παράλληλα στις 8 Ιανουαρίου, δημιουργήθηκε από το ίδιο mail ένας λογαριασμός στο TikTok με ψευδώνυμο. Τον λογαριασμό αυτό ακολούθησαν δύο άτομα νεαρής ηλικίας που μένουν σε κοινόβιο και το προφίλ τους παρουσιάζει σημάδια επικίνδυνης συμπεριφοράς, δείχνουν ότι είναι άτομα που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση», επισήμανε η εγκληματολόγος.