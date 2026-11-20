Παράνομες επιστροφές φόρου, αναλήψεις εκατομμυρίων ευρώ και τραπεζικοί λογαριασμοί που άδειασαν μέσα σε λίγες ώρες, εντόπισαν οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, που εξάρθρωσαν το κύκλωμα που φέρεται να ζημίωσε το Δημόσιο κατά τουλάχιστον 4,8 εκατ. ευρώ.

Όπως αποκαλύπτει ο FLASH, σύμφωνα με την έρευνα των ελεγκτών, τα φερόμενα μέλη του κυκλώματος, έσπευσαν να σηκώσουν εκατομμύρια ευρώ από τις τράπεζες, αμέσως μετά την πίστωση χρημάτων από επιστροφές φόρου.

Ειδικότερα, στις 25 Μαΐου 2026, πέντε εταιρείες έλαβαν επιστροφές φόρους συνολικού ύψους 3.400.699 ευρώ. Και μέσα σε λίγες ώρες έγινε ανάληψη όλου του ποσού. Μάλιστα τέσσερις αναλήψεις ποσού 2.550.000 πραγματοποιήθηκαν εντός 41 λεπτών της ώρας, από τράπεζα στη Λεωφόρο Συγγρού.

Στις 26/5/2026 έγινε ανάληψη 300.000 ευρώ από τράπεζα στο Αγρίνιο, σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ.

Στις 27/5/2026, ώρα 11:36, έγινε ανάληψη 600.000 ευρώ από τράπεζα στη Λεωφόρο Συγγρού.

Στις 27/5/2026, ώρα 11:49, έγινε ανάληψη 670.000 ευρώ από την ίδια τράπεζα.

Στις 27/5/2026, ώρα 11:57, έγινε ανάληψη μετρητών ύψους 680.000 ευρώ.

Στις 27/5/2026, ώρα 12:17, έγινε ανάληψη 600.000 ευρώ.

Εντός ολίγων ημερών, τα υπόλοιπα των τραπεζικών λογαριασμών μηδενίστηκαν ή περιορίστηκαν σε λίγα ευρώ.

Δηλώσεις δικηγόρων:

«Ορισμένοι εκ των συλληφθέντων είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν ουσιαστική γνώση της συνολικής εικόνας της υπόθεσης», τόνισε ο Βαγγέλης Γεωργακόπουλος συνήγορος ενός εκ των κατηγορουμένων για το κύκλωμα φοροδιαφυγής.

«Δεν έχουν ενεργή ανάμιξη και θα αναδειχθεί αυτό από την ανάκριση», υπογράμμισε ο δικηγόρος Παντελής Βαμβακάς, ο οποίος εκπροσωπεί δύο κατηγορουμένους.