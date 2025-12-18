Νέες δημοσκοπήσεις: Η επιβεβαίωση Τσίπρα για Μητσοτάκη

Μπαράζ δημοσκοπήσεων χθες - σήμερα είναι η σειρά του Mega - και εκτός από τα προφανή, ότι δηλαδή η ακρίβεια μας έχει γονατίσει και είναι ο εφιάλτης μας και για το 2026, αξίζει να σταθούμε σε τρεις καθαρές αναγνώσεις που είναι απολύτως εξόφθαλμες:

- Αγροτικό: Για πρώτη φορά στα χρονικά, οι δημοσκοπήσεις συμφωνούν, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων εμφανίζεται να συμφωνεί με τα αιτήματα των αγροτών. Άρα να υποθέσουμε ότι τα γνωρίζουν. Και για πρώτη φορά δεν έχουν κανένα πρόβλημα με το κλείσιμο των δρόμων ακόμα και εάν αυτό κοστίσει τις δικές τους μετακινήσεις.

Τι σημαίνει αυτό; Πως η επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης ως προς τα περισσότερα χρήματα που δίνονται φέτος στους αγρότες, πολύ απλά έπεσε στο κενό. Γιατί;

Διότι υπάρχει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που όλα τα καλύπτει. Έχει «φραπέδες», «χασάπηδες», Porsche και Ferrari. Ουδείς ασχολείται με το τι λένε κάθε μέρα οι κυβερνητικοί για τα ποσά, τις ενισχύσεις, τον διάλογο κτλ.

-«Ιθάκη»: Το πολυαναμενόμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα δεν άλλαξε τα δεδομένα ως προς τον ίδιο. Τουλάχιστον ακόμα.

Τα ποσοστά μιας πιθανής ψήφου στο «κόμμα Τσίπρα» παραμένουν τα ίδια, ίσως και μικρότερα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Συνυπολογίστε, τη δυναμική που δείχνει να διατηρεί αναλλοίωτη η Μαρία Καρυστιανού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα μεταφραστεί σε θετική ψήφο σε περίπτωση που αποφασίσει να μπει στον πολιτικό στίβο.

-Η επιβεβαίωση Τσίπρα: Ο πρώην πρωθυπουργός σήκωσε μεγάλη σκόνη όταν στο Παλλάς είπε, έχοντας απέναντί του, τους Φάμελλο και Χαρίτση πως κανείς δεν μπορεί να κουνήσει από τη θέση του τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και οι νέες δημοσκοπήσεις ήρθαν να επιβεβαιώσουν ότι ο πρωθυπουργός αυτή τη στιγμή τρέχει μόνος του προς τις κάλπες του 2027. Και αυτό περιέγραψε στο Παλλάς ο Τσίπρας προκαλώντας δυσφορία στους πρώην συντρόφους του. Το εάν θα μπορέσει ο ίδιος να το αμφισβητήσει αυτό, θα φανεί το επόμενο διάστημα.

Και συγκρατήστε ένα νούμερο από τη δημοσκόπηση της Opinion Poll:

Μπορεί το 49,2% των ερωτηθέντων να θέλει κυβέρνηση συνεργασίας από τις επόμενες κάλπες. Αλλά το εξαιρετικά υψηλό 41,8% προκρίνει την αυτοδυναμία.