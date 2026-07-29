Νέες δράσεις 48,4 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των ΑΕΙ και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας

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Νέες δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 48.471.560 ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με στόχο τον εκσυγχρονισμό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και την υποστήριξη της ένταξης φοιτητών και φοιτητριών στην αγορά εργασίας.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση και σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης προς τα 25 ΑΕΙ της χώρας και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), εντάχθηκαν συνολικά 51 νέες πράξεις στο πρόγραμμα.

Οι δράσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης και αφορούν τη λειτουργία νέων και ενισχυμένων δομών στα πανεπιστήμια, με επίκεντρο τη στήριξη των φοιτητών, τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και την ψηφιακή αναβάθμιση των ιδρυμάτων.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων υποστηρίζεται η λειτουργία των παρακάτω μονάδων:

Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών: Παρέχει υποστήριξη στους φοιτητές σε όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής τους πορείας, συμβάλλοντας στη συνέχιση των σπουδών τους και στη διευκόλυνση της μετάβασής τους στην αγορά εργασίας.

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας: Ενισχύει τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των ΑΕΙ, καθώς και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών τους.

Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού: Συμβάλλει στη διαμόρφωση των στρατηγικών σχεδίων των πανεπιστημίων και στην κατάρτιση σχεδίων συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού.

Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για την απλοποίηση διαδικασιών και τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων των ΑΕΙ.

Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης: Παρέχει υπηρεσίες ενίσχυσης και υποστήριξης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, με στόχο τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η διαδικασία ένταξης των πράξεων ολοκληρώθηκε σταδιακά από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2026, ενώ τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα έχουν ήδη ξεκινήσει την υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών.

Με πληροφορίες απο το ΑΠΕ-ΜΠΕ.