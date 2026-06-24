Νέες εικόνες από το σπίτι του φόνου στα Χανιά: Ο χώρος μαρτυρικού θανάτου της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Στο φως έρχονται φωτογραφίες από το σπίτι όπου βρήκε μαρτυρικό θάνατο η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά, από τα χέρια του 43χρονου ενοικιαστή της με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία.

Στα οπτικά ντοκουμέντα που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνονται φωτογραφίες από τους χώρους του σπιτιού που εκτυλίχθηκε το έγκλημα, όπου ο δράστης πρώτα αφαίρεσε τη ζωή της Σταυρούλας -όπως ομολόγησε ο ίδιος- και στη συνέχεια προσπάθησε να εξαλείψει τα ίχνη του εγκλήματος.

Ωστόσο, ο 43χρονος άφησε πίσω του κάποια στοιχεία που τον «πρόδωσαν» οδηγώντας τις Αρχές να τον θεωρήσουν βασικό ύποπτο για την αρχική εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ήδη από τις πρώτες διερεύνησης της υπόθεσης.

Στις φωτογραφίες φαίνονται τα σημεία όπου η Αστυνομία εντόπισε ίχνη αίματος στην τηλεόραση και το πάτωμα, το οποίο ταυτοποιήθηκε βιολογικά με την 45χρονη.

Σε άλλο στιγμιότυπο βλέπουμε τη σφουγγαρίστρα με την οποία καθάρισε το σπίτι ο 43χρονος δράστης.

Σε άλλες εικόνες φαίνεται και το μπλε φορτηγάκι που οδηγούσε ο 43χρονος δράστης, στο οποίο μετέφερε τη σορό της 45χρονης, μέχρι το χωράφι του όπου έθαψε το θύμα.

Παράλληλα, υπάρχει στιγμιότυπο από κάμερα ασφαλείας στα οποία καταγράφεται το μπλε όχημα του δράστη τη στιγμή που απομακρύνει τη σορό.

Οι αξιωματικοί της ΕΛΑΣ και οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων κατάφεραν να «λοκάρουν» σημεία μέσα στο σπίτι όπου «κρύβονταν» κρίσιμα πειστήρια για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Μάλιστα, χρησιμοποίησαν ειδική τεχνολογία φωτισμού (blue light), προκειμένου να εντοπίσουν κηλίδες και ίχνη που δεν ήταν ορατά με γυμνό μάτι, τόσο σε έπιπλα και συσκευές εντός της οικίας όσο και στο όχημα που χρησιμοποίησε ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της 45χρονης για να μεταφέρει τη σορό της σε χωράφι.

Σε άλλο στιγμιότυπο καταγράφεται και το δεύτερο όχημα που είχε ο δράστης, ένα λευκό βαν.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη»

Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 43χρονος Σκοπιανός που ομολόγησε ότι δολοφόνησε τη 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της 45χρονης κινείται νομικά και κατά της συζύγου του κατηγορούμενου, μετά από δημόσιες δηλώσεις που, σύμφωνα με τους συγγενείς του θύματος, προσβάλλουν τη μνήμη της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Μάλιστα, λίγο πριν οδηγηθεί ενώπιον των Αρχών, ο 43χρονος φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του θύματος όσο και από τη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα δικαστήρια

Ο ίδιος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και πέρασε την είσοδο των δικαστηρίων με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια. Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Μήνυση κατά της συζύγου του κατηγορούμενου

Στο μεταξύ, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του 43χρονου. Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η σύζυγος του κατηγορούμενου προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της 45χρονης.

Η αντίδραση των συγγενών ήρθε μετά από δήλωση της γυναίκας, η οποία φέρεται να είπε ότι ο 43χρονος «δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με την οικογένεια, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη οργή στους συγγενείς της 45χρονης, οι οποίοι αποφάσισαν να κινηθούν άμεσα νομικά.

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό περιβάλλον της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην υπόθεση.