Tα ντοκουμέντα της φρίκης μετά από την ένοπλη επίθεση του 89χρονου στον ΕΦΚΑ
Στα χαρακτηριστικά καρέ φαίνονται οι κινήσεις του ηλικιωμένου λίγο πριν σπείρει τον πανικό. Τι βρήκαν επάνω του οι αστυνομικοί.
Νέες φωτογραφίες από τη δράση του 89χρονου πιστολέρο που το πρωί της Τρίτης (28/4) σκόρπισε τον τρόμο εισβάλλοντας σε κατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών τραυματίζοντας 5 άτομα με καραμπίνα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Σε καρέ που εξασφάλισε ο FLASH μέσα από κάμερες ασφαλείας, εμφανίζεται ο ηλικιωμένος έξω και μέσα σε ένα φαρμακείο ενώ στα υπόλοιπα φαίνονται οι χώροι του καταστήματος του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με αίματα σε διάφορα σημεία, όπως το πάτωμα και τα γραφεία.
Την ίδια ώρα, γνωστά έγιναν και όσα βρήκαν οι αστυνομικοί που προχώρησαν στη σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως είχε στην κατοχή του:
- Ένα 38άρι περίστροφο με 6 σφαίρες στον μύλο
- 12 φυσίγγια περιστρόφου
- Ένα φυσίγγιο για κυνηγετικό όπλο
- Ένα εισιτήριο για τη διαδρομή Πάτρα Ανκόνα με ημερομηνία 29/4
- Χρηματικό ποσό περίπου 300 ευρώ
- Ζώνη με θήκη για όπλο
- Ένα απόκομμα εφημερίδας