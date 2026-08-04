Φωτογραφίες ντοκουμέντα από το δεύτερο ελικόπτερο μετά τη συντριβή στην Ψάθα - Συνεχίζεται η έρευνα

Νέο φωτογραφικό υλικό από το δεύτερο πυροσβεστικό ελικόπτερο που ενεπλάκη στη φονική σύγκρουση κατά τη διάρκεια της αεροπυρόσβεσης στην Ψάθα έρχεται στο φως της δημοσιότητας, ενώ οι Αρχές εντείνουν τις έρευνες για να εξακριβώσουν τι προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα.

Οι φωτογραφίες, που παρουσίασε το ΕΡΤNews, δείχνουν το ελικόπτερο μετά την αναγκαστική προσγείωση και τη συντριβή του. Πρόκειται για το εναέριο μέσο από το οποίο πρόλαβαν τελευταία στιγμή να απεγκλωβιστούν ο Βρετανός πιλότος και ο Έλληνας σύνδεσμος-μεταφραστής, εγκαταλείποντάς το λίγες στιγμές πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε στις 2 Αυγούστου, όταν δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τύπου Bell AB-214 ST, που συμμετείχαν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, συγκρούστηκαν στον αέρα. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας συντονιστής του ενός πληρώματος, ενώ οι δύο επιβαίνοντες στο δεύτερο ελικόπτερο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το ελληνικό FBI, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται να οριστούν τρεις πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα εξετάσουν ξεχωριστές πτυχές της υπόθεσης και θα συντάξουν τα σχετικά πορίσματα.

Παράλληλα, οι ερευνητές θα λάβουν καταθέσεις από όλους όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ θα αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο οπτικό υλικό και τεχνικό στοιχείο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της εναέριας σύγκρουσης.

Η αυτοψία

Σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Όπως ενημέρωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, το μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) πραγματοποίησε εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης, καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες Αρχές, για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνθηκών του συμβάντος. Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές Βοιωτίας.

Υπενθυμίζεται ότι η διερεύνηση του δυστυχήματος ανατέθηκε από τον αρμόδιο εισαγγελέα στην Αστυνομία και την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, επειδή υπάρχουν θάνατοι. Οι αρχές σημείωσαν πως θα διερευνηθούν όλες οι συνθήκες του δυστυχήματος, προκειμένου να σχηματιστεί η δικογραφία που θα περιλαμβάνει όλες τις παραμέτρους του τραγικού συμβάντος, προκειμένου να φωτιστούν οι αιτίες της σύγκρουσης και αν υπάρχουν ευθύνες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Συμβολή εμπειρογνωμόνων

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας η δικογραφία θα παραδοθεί στον εισαγγελέα, ενώ από την αστυνομία αναμένεται να οριστούν τρεις ειδικοί πραγματογνώμονες, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματα τους για το δυστύχημα, ο καθένας στο αντικείμενο του και τα οποία θα συμπεριληφθούν στη δικογραφία και παράλληλα θα ληφθούν καταθέσεις από όλους τους εμπλεκόμενους και αρμόδιους και θα αξιοποιηθεί το οπτικό ή οποιοδήποτε υλικό υπάρχει για την σύγκρουση.

Τέλος, από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έγινε γνωστό πως το δυστύχημα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, αλλά της αμερικανικής της Federal Aviation Authority (FAA), καθώς τα ελικόπτερα έχουν αμερικανικό νηολόγιο (πρόκειται για 2 ελικόπτερα ΑΒ-214 ST της εταιρείας McDermond, τα οποία είχε μισθώσει το ελληνικό κράτος).