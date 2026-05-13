Νέες αποκαλύψεις για την 28χρονη: «Προσπαθούσε να τη βάλει στο αυτοκίνητο - Ούρλιαζαν τα παιδιά»

Νέα στοιχεία και μαρτυρίες έρχονται στο φως για την υπόθεση του σοβαρού τραυματισμού της 28χρονης γυναίκας στην περιοχή της Παντάνασσας, στον δήμο Μαλεβιζίου Κρήτης, με την υπόθεση να συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία. Η νεαρή μητέρα νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου.



Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε από τα πρώτα λεπτά στο σημείο περιέγραψε σκηνές πανικού, υποστηρίζοντας πως από την πρώτη στιγμή δεν πίστεψε ότι επρόκειτο για απλό τροχαίο ατύχημα. «Είδα την κοπέλα πεσμένη στην αριστερή της πλευρά, με αίμα στο κεφάλι. Η μπλούζα της ήταν σκισμένη από τη μία πλευρά και κατάλαβα ότι κάτι δεν μου ταίριαζε με την εικόνα ενός ατυχήματος», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως περιέγραψε, σταμάτησε αμέσως στο σημείο μαζί με έναν διασώστη που είχε ήδη βρεθεί εκεί και προσπάθησαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο και αστυνομία. Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, η 28χρονη δεν είχε επαφή με το περιβάλλον, ήταν «κάτασπρη» και με πολύ χαμηλούς σφυγμούς, ενώ η αιμορραγία στο κεφάλι της ήταν έντονη. Ο μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι ο διασώστης δεν επέτρεπε να μετακινηθεί η τραυματισμένη γυναίκα, φοβούμενος επιδείνωση της κατάστασής της.



Την ίδια στιγμή, όπως είπε, επικρατούσε πανικός μέσα στο όχημα όπου βρίσκονταν και τα παιδιά της οικογένειας. «Τα παιδιά ούρλιαζαν “μαμά” μέσα από το αυτοκίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1 και πρόσθεσε πως πιστεύει ότι τα παιδιά δεν θα ξεπεράσουν ποτέ αυτό το περιστατικό.

Ο μάρτυρας περιέγραψε και τη συμπεριφορά του 30χρονου συζύγου της 28χρονης, λέγοντας πως βρισκόταν σε ιδιαίτερα περίεργη ψυχολογική κατάσταση και προσπαθούσε να τη σηκώσει από το οδόστρωμα λέγοντάς της: «Σήκω αγάπη μου να πάμε σπίτι μας». «Του είπαμε να μην την αγγίζει γιατί ο διασώστης προσπαθούσε να της δώσει πρώτες βοήθειες. Όταν του μιλούσα, ήταν σαν να βρίσκεται σε άλλον κόσμο. Δεν με κοιτούσε καν», ανέφερε.

Ο 30χρονος έχει ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Ο ίδιος επιμένει ότι η σύζυγός του τραυματίστηκε όταν άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει και εκείνη έπεσε στο οδόστρωμα.

Την ίδια ώρα, η μητέρα της 28χρονης, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε πως ο γαμπρός της «έπαιζε θέατρο» όταν έφτασε στο σημείο, ενώ αποκάλυψε ότι η κόρη της της είπε πως είχε προηγηθεί καβγάς μεταξύ του ζευγαριού λίγο πριν από το περιστατικό.

«Τα πρώτα λόγια ήταν την Κυριακή το πρωί κατά τις 6 η ώρα, τη ρώτησα "αν μάλωσες με αυτόν" και μου είπε "μαλώσαμε"», είπε η μητέρα της και πρόσθεσε πως της ανέφερε ακόμη πως τη χτύπησε αυτοκίνητο αλλά δεν θυμάται ποιο αυτοκίνητο ήταν.

Η κατάσταση της υγείας της 28χρονης παραμένει σταθερή, ωστόσο δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει στις Αρχές, με την μαρτυρία της να θεωρείται καθοριστικής σημασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα να ξετυλίξουν το κουβάρι της περίεργης αυτής υπόθεσης.