Νέες παραβιάσεις του εναέριου χώρου - Τουρκικό αεροσκάφος αναχαιτίστηκε από ελληνικά μαχητικά

Συνεχίστηκαν και σήμερα, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο, με παραβάσεις των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου.



Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ, ένα μεμονωμένο τουρκικό αεροσκάφος τύπου ATR-72, το οποίο χαρακτηρίζεται ως «κατασκοπευτικό», προχώρησε σε μία παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (Κ.Ε.Κ.) εντός του FIR Αθηνών, καθώς και σε έξι παραβιάσεις του ελληνικού Εθνικού Εναέριου Χώρου (Ε.Ε.Χ.) στο κεντρικό Αιγαίο. Το αεροσκάφος δεν έφερε οπλισμό, ενώ δεν σημειώθηκαν εμπλοκές.



Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο, το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα και την επιχειρησιακή ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.



Οι εν λόγω ενέργειες εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής τακτικής αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, με την Αθήνα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και να διαμηνύει πως θα συνεχίσει να απαντά ψύχραιμα αλλά αποφασιστικά σε κάθε παραβίαση.

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της εορτής της Πρωτοχρονιάς, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, πετώντας με F16 επισκεπτόταν την 130 Σμηναρχία Μάχης, στη νήσο Λήμνο και την 135 Σμηναρχία Μάχης, στη νήσο Σκύρο. Εκεί τον υποδέχθηκαν οι διοικητές τους, σμήναρχος Ευστάθιος Βαγενάς και σμήναρχος Χρήστος Κοντσές, αντίστοιχα.

ΦΩΤΟ: ΓΕΑ

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεών του, ο αρχηγός, συνομίλησε και αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό των Σμηναρχιών, της 7ης Μοίρας Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης, της 22ας Μοίρας Κατευθυνόμενων Βλημάτων, καθώς και με τους ιπταμένους και τεχνικούς των αεροσκαφών επιφυλακής, του κλιμακίου του συστήματος UAV-HERON I και του ελικοπτέρου ετοιμότητας.