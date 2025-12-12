Νέες προκλήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο: Τέσσερις παραβιάσεις με οπλισμένα F-16 σε μια μέρα

Σε νέες προκλήσεις προχώρησε η Τουρκία σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στο Αιγαίο, καθώς έστειλε δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16, τα οποία εισήλθαν οπλισμένα στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Ειδικότερα, τα τέσσερα τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και μία παράβαση του FIR Αθηνών στο κεντρικό Αιγαίο.

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις προχώρησαν άμεσα σε αναγνώριση και αναχαίτισή τους, εφαρμόζοντας την καθιερωμένη διεθνή πρακτική.