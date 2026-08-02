Νέες ταυτότητες: Τέλος εποχής από 3 Αυγούστου - Τι αλλάζει στα ταξίδια στο εξωτερικό

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Νέα δεδομένα ισχύουν από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 για τους Έλληνες πολίτες που ταξιδεύουν στο εξωτερικό, καθώς οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες παύουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Η αλλαγή αφορά τις μετακινήσεις εκτός Ελλάδας και σημαίνει ότι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν θα πρέπει πλέον να διαθέτουν είτε τη νέα αστυνομική ταυτότητα είτε έγκυρο διαβατήριο.

Τέλος οι παλιές μπλε ταυτότητες για ταξίδια

Από τις 3 Αυγούστου, οι παλαιού τύπου μπλε ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμη και προς χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Η αλλαγή εντάσσεται στην εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας, καθώς οι παλιές ταυτότητες δεν διαθέτουν σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας ούτε μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη.

Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, ωστόσο, οι παλιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Οι πολίτες μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, καθώς και σε διοικητικές ή ιδιωτικές συναλλαγές έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε τη νέα ταυτότητα

Οι πολίτες έχουν περιθώριο να προχωρήσουν στην έκδοση της νέας ταυτότητας έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Συνοπτικά:

Χρήση στο εσωτερικό: Η παλιά ταυτότητα συνεχίζει να ισχύει κανονικά ως αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

Ταξίδια στο εξωτερικό: Από τις 3 Αυγούστου, οι μετακινήσεις εκτός Ελλάδας θα πραγματοποιούνται με τη νέα ταυτότητα ή με έγκυρο διαβατήριο.

Προθεσμία έκδοσης: Η νέα ταυτότητα μπορεί να εκδοθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027.

Πώς εκδίδετε τη νέα ταυτότητα

Η διαδικασία για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτεί προηγουμένως προετοιμασία και ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας, όπου θα πρέπει να μεταβείτε αυτοπροσώπως.

Για την έκδοση θα χρειαστείτε:

Φωτογραφία: Μπορείτε να βγάλετε τη φωτογραφία είτε απευθείας στο Αστυνομικό Τμήμα είτε σε φωτογράφο, ο οποίος θα την ανεβάσει στην υπηρεσία myPhoto του gov.gr.

Παράβολα: Το κόστος ανέρχεται στα 10 ευρώ, ενώ για τους πολύτεκνους διαμορφώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: 1894). Επιπλέον απαιτείται μικρό ένσημο της Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου: 2043).

Τα παράβολα εκδίδονται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Παλιά ταυτότητα: Κατά την έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να παραδώσετε την παλιά σας ταυτότητα.