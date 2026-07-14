Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει τελικά με τις παλιές - Πού παραμένουν σε ισχύ, πότε καταργούνται οριστικά

Παρά τη λήξη της προθεσμίας για την αντικατάσταση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων, όσοι δεν έχουν προλάβει να εκδώσουν τη νέα δεν χάνουν άμεσα τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το παλιό δελτίο σε ορισμένες περιπτώσεις.

Με υπουργική απόφαση, η οποία έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β' 5441/30.09.2024, προβλέπεται ότι οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να γίνονται δεκτές αποκλειστικά για συγκεκριμένες διαδικασίες ηλεκτρονικής ταυτοποίησης φυσικών προσώπων, οι οποίες αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν συνιστά γενική παράταση της ισχύος των παλαιών δελτίων ταυτότητας. Από τις 3 Αυγούστου, οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας την παλιά ταυτότητα. Για ταξίδια εκτός Ελλάδας θα απαιτείται είτε η νέα ταυτότητα είτε έγκυρο διαβατήριο.

Από την άλλη πλευρά, οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας για συναλλαγές εντός Ελλάδας, τουλάχιστον έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, οπότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί η σταδιακή απόσυρσή τους και από τις συναλλαγές με το Δημόσιο.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επισημαίνει ότι η παράταση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ώστε όλοι οι πολίτες να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τα παλαιά δελτία ταυτότητας.

Η απόφαση αφορά τις παλιές αστυνομικές ταυτότητες στις οποίες τα στοιχεία του κατόχου αναγράφονται και με λατινικούς χαρακτήρες. Οι ίδιες διατάξεις καλύπτουν επίσης τα δελτία ταυτότητας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και τις ισχύουσες άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.