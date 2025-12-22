Νέες τουρκικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου: Οπλισμένα F-16 πάνω από το Αιγαίο

Νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ), με είσοδο τουρκικών αεροσκαφών, καταγράφηκαν σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025. Πιο συγκεκριμένα, τουρκικά μαχητικά προχώρησαν σε παραβιάσεις του FIR Αθηνών, χωρίς όμως να σημειωθεί εμπλοκή, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.



Στοιχεία παραβιάσεων:

Συνολικά αεροσκάφη: 3

Σχηματισμός: 2 F-16 (το ένα μαχητικό ήταν οπλισμένο)

Μεμονωμένο: 1 ATR-72

Παραβιάσεις Ε.Ε.Χ.: 7

Παραβιάσεις FIR: 3

Περιοχή: Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Δεν υπήρξαν εμπλοκές κατά την αναχαίτηση από τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι παραβιάσεις αυτές δείχνουν μια νέα ένταση στο Αιγαίο, καθώς προ ημερών είχε σημειωθεί και εμπλοκή μετά από τρία χρόνια.