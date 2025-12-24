Νέες τουρκικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου - Αναχαιτίστηκαν αεροσκάφη και drones στο Αιγαίο

Άλλη μια παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου (ΕΕΧ), με είσοδο τουρκικών αεροσκαφών, καταγράφηκε σήμερα, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως τουρκικά μαχητικά και drones προχώρησαν σε παραβιάσεις του FIR Αθηνών, χωρίς όμως να σημειωθεί εμπλοκή, σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ.

Στοιχεία παραβιάσεων:

Συνολικά αεροσκάφη: 2

Μεμονωμένο: 1 ATR-72 και 1 UAV

Παραβιάσεις: 4 (2 από ATR-72 και 2 από το UAV)

Παραβιάσεις: 3 (από το UAV)

Περιοχή: Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Δεν υπήρξαν εμπλοκές κατά την αναχαίτηση από τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι παραβιάσεις αυτές δείχνουν μια νέα ένταση στο Αιγαίο, καθώς προ ημερών είχε σημειωθεί και εμπλοκή μετά από τρία χρόνια.