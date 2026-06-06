Νεφέλη Φασούλη: «Δεν θέλω κανένας να μου απευθύνει την καψούρα του όταν είμαι στη σκηνή»

Η Νεφέλη Φασούλη ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε μαζί της για τη νύχτα, το τι θεωρεί η ίδια διασκέδαση και γιατί δεν της αρέσει να της πετάνε λουλούδια. «Οι θαυμαστές δεν μου φέρνουν λουλούδια, είμαι το άτομο που του φέρνουν βιβλία και cd! Έχω μέσα μου μια αποστασιοποίηση από αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ακόμα κι αν συμβαίνει εκείνη την ώρα, εγώ είμαι πολύ προσηλωμένη στην ερμηνεία μου. Ακόμα και να μην είχα σχέση το ίδιο πράγμα θα γινόταν. Θα πάω στο μπαρ μετά και θα κάνω ό,τι είναι να κάνω.

Απλώς τώρα η σκηνή για μένα είναι ιεροτελεστία. Αυτό που κάνω πάνω είναι πολύ ιερό πράγμα. Τα live πάντως είναι μέρος για να υπάρχει καψούρα, εγώ απλά θέλω να τη βλέπω στο κοινό, δεν θέλω να μου απευθύνει κανένας εκείνη την ώρα την καψούρα του. Θέλω εγώ να τους βλέπω να καψουρεύονται».

«Η αποθέωση δεν είναι ζητούμενο, η ψυχαγωγία είναι»

«Πιστεύω ότι τα λουλούδια πονάνε και πιστεύω ότι υπάρχει από πίσω ένα εμπόριο λίγο άσχημο. Νομίζω ότι τα λουλούδια είναι περιττά στον τρόπο διασκέδασης, δεν προσφέρει κάτι το συγκεκριμένο. Νομίζω στο δικό μου live σίγουρα δεν είναι ζητούμενο να δείξει ο άλλος ότι έχει λεφτά πετώντας λουλούδια! Για μένα η αποθέωση δεν είναι ζητούμενο, η ψυχαγωγία είναι! Θέλω να έρθει ο άλλος να μοιραστεί κάτι μαζί μου. Όχι να το πάρει μόνος του, ούτε να το πάρω μόνη μου. Οπότε το να με αποθεώσει κάποιος είναι σαν να το παίρνω μόνη μου».