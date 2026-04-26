Νεφέλη Κουρή: Ποτέ δεν θα ρωτούσαν άνδρα «Τι θα τα κάνεις δυο παιδιά; Πώς θα έρχεσαι στο γύρισμα;»

Η Νεφέλη Κουρή φωτογραφίζεται από τον σύζυγό της Γιώργο Καπλανίδη για το εξώφυλλο του περιοδικού Marie Claire παρέα με την κόρη τους Ηδύλη και μιλά για την μητρότητα και την ανασφάλεια του χώρου της υποκριτικής.

«Θα έλεγα ότι η μητρότητα είναι περισσότερο σαν μια γέννηση ενός νέου εαυτού μέσα στη ζωή μιας γυναίκας. Δηλαδή ενός καινούριου εαυτού που δεν υπήρχε πριν. Δεν μοιάζει ούτε με αυτό που ήταν πριν. Αλλά ταυτόχρονα δεν την κάνει και πιο ώριμη απαραίτητα» εξηγεί.

Και τονίζει: «Σε όλα τα επαγγέλματα στην Ελλάδα, επειδή είμαστε πίσω σε αυτά τα θέματα, πάντα μια γυναίκα που έχει παιδί έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Εγώ επειδή γέννησα μικρή και ουσιαστικά τότε έμπαινα στο χώρο, είχα δουλειές, γιατί οι ρόλοι ήταν πιο μικρής κοπέλας, οπότε μάλλον ξεπερνούσαν το γεγονός ότι ήμουν μητέρα.

Τι θα τα κάνεις δύο παιδιά, πώς θα έρχεσαι στο γύρισμα; Αυτό είναι πολύ προσβλητικό. Τι σε νοιάζει τι θα τα κάνει; Επειδή έχω δύο παιδιά, δεν θα ξαναδουλέψω; Και επίσης, ποτέ δεν θα ρωτούσανε έναν άνδρα αυτό, και με δύο, και με τρία, και με τέσσερα παιδιά».

Μιλώντας για την ανασφάλεια που υπάρχει στον χώρο της υποκριτική αναφέρει: «Ετσι κι αλλιώς, νιώθεις ότι δεν σε υπολογίζουν. Την ανασφάλεια την έχω συνηθίσει μέσα στα χρόνια. Όταν δεν προκύπτει κάτι, κάνω υπομονή. Επειδή πάντα όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω πολύ σκληρά, είμαι ψύχραιμη και λέω ότι κάτι θα γίνει. Αλλά αυτό το άγχος δεν το φέρνω στο σπίτι και το παιδί».