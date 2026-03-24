Νεϊμάρ: Ο «πρίγκιπας» που έχασε τον δρόμο ανάμεσα στην τράπουλα... και το γήπεδο

Ο Νεϊμάρ Τζούνιορ φαίνεται πως έχει βρει έναν νέο τρόπο να μονοπωλεί το ενδιαφέρον, μόνο που πλέον αυτό δεν συμβαίνει για τις μαγικές του ενέργειες με την μπάλα, αλλά για τις επιδόσεις του στο… πράσινο τραπέζι. Το πρόσφατο δημοσίευμα που τον φέρνει ξανά στο «μάτι του κυκλώνα» περιγράφει έναν παίκτη που μοιάζει να έχει αντικαταστήσει το πάθος για το ποδόσφαιρο με έναν επικίνδυνο εθισμό στο online πόκερ.

Η εικόνα του να παίζει σε τουρνουά την ώρα που η ομάδα του αγωνίζεται, ή ακόμα και κατά τη διάρκεια οικογενειακών στιγμών, ενισχύει την πεποίθηση πως ο Βραζιλιάνος έχει χάσει πλέον τον προσανατολισμό του.

Η τράπουλα που «καίει» την καριέρα του

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Νεϊμάρ κατηγορείται ότι δίνει προτεραιότητα στον τζόγο. Στο παρελθόν, έχει προκαλέσει σάλο χάνοντας 1 εκατομμύριο ευρώ σε ζωντανή μετάδοση μέσα σε λίγες ώρες, αντιδρώντας με γέλια και ειρωνικά δάκρυα.

Οι επικριτές του θυμίζουν πως ακόμα και σε περιόδους σοβαρών τραυματισμών, όπως η πρόσφατη ρήξη χιαστού που τον κράτησε εκτός για έναν χρόνο, ο ίδιος επέλεγε να εμφανίζεται σε καζίνο ή να ξενυχτάει πάνω από μια οθόνη παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και πόκερ, αντί να αφοσιωθεί στην αποθεραπεία του. Αυτή η στάση έχει δημιουργήσει την εικόνα ενός αθλητή που, παρά το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του, στερείται του επαγγελματισμού που απαιτεί το κορυφαίο επίπεδο.

Η απουσία από την Εθνική και ο κύκλος εθισμών και αμφισβήτησης

Η πτώση του Νεϊμάρ αποτυπώνεται με τον πιο εμφατικό τρόπο στις πρόσφατες κλήσεις της Εθνικής Βραζιλίας. Για τα επερχόμενα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ 2026, το όνομα του αρχισκόρερ της «Σελεσάο» απουσιάζει από τη λίστα του Κάρλο Αντσελότι. Παρότι ο ίδιος δήλωσε «λυπημένος και απογοητευμένος», η πραγματικότητα είναι σκληρή. Η μη κλήση του δεν είναι μόνο θέμα φυσικής κατάστασης, αλλά ένα μήνυμα πως η εθνική ομάδα δεν μπορεί να περιμένει έναν παίκτη που μοιράζει τον χρόνο του ανάμεσα σε πάρτι, καζίνο και αποθεραπείες.

Η διαδρομή του από την Παρί Σεν Ζερμέν στην Αλ Χιλάλ και πλέον στην επιστροφή του στη Σάντος, συνοδεύεται σταθερά από ψιθύρους για την εξωγήπεδη ζωή του. Κατηγορίες για εθισμό στο αλκοόλ, για ατελείωτα ξενύχτια και για μια νοοτροπία «αιώνιου πάρτι» έχουν γίνει η σκιά του.

Παρόλο που ο ίδιος απαντά συχνά με ειρωνικά ποσταρίσματα στα social media, τα στοιχεία δείχνουν έναν παίκτη που οδεύει προς το τέλος της καριέρας του με τον πιο άδοξο τρόπο. Αν ο Νεϊμάρ δεν καταφέρει να νικήσει τους «δαίμονές» του εκτός γηπέδου, κινδυνεύει να μείνει στην ιστορία όχι ως ο διάδοχος του Πελέ, αλλά ως ένα εκ των μεγαλύτερων «ανεκμετάλλευτων ταλέντων» που προτίμησε την εξωγηπεδική ζωή από τη δόξα.