Νεϊμάρ: Συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας

Η Βραζιλία έμεινε εκτός Μουντιάλ από το αουτσάιντερ τη Νορβηγία και ο Νεϊμάρ θέλοντας να ξεσκάσει από τη τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει τη διοργάνωση βρέθηκε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας.

Με αφορμή, λοιπόν, την παρουσία του στις ΗΠΑ, ο Νεϊμάρ είπε να εκμεταλλευτεί τις παροχές της παγκόσμιας μητρόπολης τυχερών παιχνιδιών, του Λας Βέγκας και video που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τον εμφάνισε να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ.

Seis dias depois da eliminação do Brasil na Copa, Neymar participou de um torneio de poker em Las Vegas, nos Estados Unidos.



📹 @WSOP pic.twitter.com/7YKJCJf4Uh — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 12, 2026

Ο 34χρονος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας φεύγοντας σαν πρώτος σκόρερ της «Σελεσάο».