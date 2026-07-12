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Νεϊμάρ: Συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας

Λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της Βραζιλίας από τη συνέχεια του Μουντιάλ ο Νεϊμάρ συμμετείχε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας.

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Η Βραζιλία έμεινε εκτός Μουντιάλ από το αουτσάιντερ τη Νορβηγία και ο Νεϊμάρ θέλοντας να ξεσκάσει από τη τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει τη διοργάνωση βρέθηκε σε τουρνουά πόκερ στο Λας Βέγκας.

Με αφορμή, λοιπόν, την παρουσία του στις ΗΠΑ, ο Νεϊμάρ είπε να εκμεταλλευτεί τις παροχές της παγκόσμιας μητρόπολης τυχερών παιχνιδιών, του Λας Βέγκας και video που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο τον εμφάνισε να συμμετέχει σε τουρνουά πόκερ.

Ο 34χρονος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας φεύγοντας σαν πρώτος σκόρερ της «Σελεσάο».

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Σπορ Νεϊμάρ Εθνική Βραζιλίας Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

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