Νεκρή ανασύρθηκε μια 92χρονη έπειτα από φωτιά σε σπίτι στη Νεμέα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κόρινθο, συγκεκριμένα στη Νεμέα, το απόγευμα του Σαββάτου, 28 Μαρτίου, όταν μία 92χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε σπίτι.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που έφτασαν στο σημείο προσπάθησαν να απεγκλωβίσουν την ηλικιωμένη, όμως δυστυχώς ήταν αργά όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Korinhtostv.gr.

Στο σημείο βρέθηκαν οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου με 9 πυροσβέστες και αστυνομικοί του Α.Τ Νεμέας.



Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε άμεσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ Κορίνθου.