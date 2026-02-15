Ελλάδα Θάνατοι Έγκλημα Αστυνομία

Νεκρή γυναίκα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αθήνα – Την εντόπισε ο αδερφός της

Η γυναίκα έφερε μώλωπες στον λαιμό και στα άκρα, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για τις συνθήκες θανάτου της.

Φωτο αρχείου:ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σοκ προκάλεσε η είδηση ότι μία γυναίκα 53 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο του 5ου ορόφου του ξενοδοχείου, στην οδό Λέκκα, στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η γυναίκα έφερε μώλωπες στον λαιμό και στα άκρα, γεγονός που προκαλεί ερωτηματικά για τις συνθήκες θανάτου της.

Η άτυχη γυναίκα, αλλοδαπή, γεννηθείσα το 1973 στο Ισραήλ, είχε μισθώσει το δωμάτιο πριν από περίπου ένα μήνα. Την εντόπισε νεκρή ο αδερφός της, ο οποίος την αναζητούσε επί ώρες μέσω τηλεφώνου, χωρίς να έχει απάντηση. Η ανακάλυψη της σορού κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές και το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα καθορίσει τα ακριβή αίτια θανάτου. Οι Αρχές διερευνούν κάθε ενδεχόμενο, καθώς τα πρώτα στοιχεία «δείχνουν» πιθανή εγκληματική ενέργεια.

