Νεκρή γυναίκα σε Μονή στα Μετέωρα - Έπεσε από βράχους στο κενό και σκοτώθηκε

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της -υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες- όταν έπεσε από μεγάλο ύψος στα Μετέωρα.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο tameteora.gr, η Μ.Κ. με καταγωγή από το Καλοχώρι έπεσε από τον βράχο της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ομάδα διάσωσης της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, η οποία ήδη εντοπίσει το σημείο της πτώσης και προετοιμάζονται για την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού η οποία κρίνεται αρκετά δύσκολη.

Να σημειωθεί ότι η γυναίκα είχε αφήσει την τσάντα της, η οποία περιείχε τα στοιχεία της, στις τουαλέτες της Ιεράς Μονής Αγίου Στεφάνου. Σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό κατέγραψε τυχαία με την κάμερά του επισκέπτης της Μονής.



Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα.