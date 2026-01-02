Κραν Μοντανά: «Προσευχηθείτε για την Αλίκη μέχρι την τελευταία στιγμή», συγκλονίζει ο αδερφός της

Το θρίλερ για την 15χρονη Αλίκη Καλλέργη, συνεχίζεται. Ο Ρομέν Καλλέργης, αδελφός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη που βρισκόταν στο μοιραίο μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά την Πρωτοχρονιά, ανέφερε με (νέα) ανάρτησή του ότι η σορός της αδελφής του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, διαψεύδοντας έτσι κάποιες σχετικές πληροφορίες που διακινήθηκαν.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Ρομέν Καλλέργης απηύθυνε έκκληση προς όλους να προσευχηθούν για την αδελφή του, με την ελπίδα να υπάρξει κάποιο καλό νέο. «Η Αλίκη δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί. Προσευχηθείτε μέχρι την τελευταία στιγμή».

Η 15χρονη Αλίκη βρισκόταν στο μπαρ μαζί με φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε τον χώρο και κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους νεαρά άτομα.

Δείτε την ανάρτηση:

instagram printscreen

Η ταυτοποίηση των θυμάτων συνεχίζεται

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα, μετά την πυρκαγιά σε μπαρ στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, η οποία προκάλεσε τουλάχιστον σαράντα θανάτους και άλλους 119 τραυματισμούς, σύμφωνα με τον επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας. Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί. Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.



«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.