Νεκρή η μία εθνοφρουρός μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον - Σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ

Τραγική κατάληξη είχε η ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε προχθές Τετάρτη (26/11) στην Ουάσιγκτον, σε απόσταση μόλις δύο τετραγώνων από τον Λευκό Οίκο, όταν Αφγανός ύποπτος άνοιξε πυρ εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ από τη Δυτική Βιρτζίνια υπέκυψε στα τραύματά της.

«Η Σάρα Μπέκστρομ, από τη Δυτική Βιρτζίνια, η μια από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, που έχαιρε μεγάλου σεβασμού, ήταν νέα και μεγαλειώδης, άρχισε την υπηρεσία της τον Ιούνιο του 2023 και ήταν εξαίρετη απ’ όλες τις απόψεις, μόλις μας άφησε. Δεν είναι πλέον μαζί μας», δήλωσε ο Τραμπ σε διάγγελμα από τη Φλόριντα.

Ο δεύτερος εθνοφρουρός, ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, «δίνοντας μάχη για τη ζωή του», όπως ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Trump announces the death of U.S. Specialist Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the National Guardsmen savagely attacked in D.C.



Σαρωτικοί έλεγχοι σε «πράσινες κάρτες» μετά την επίθεση

Η επίθεση έχει πυροδοτήσει έντονη πολιτική και ασφαλιστική κινητοποίηση στην Ουάσιγκτον. Η Υπηρεσία Ιθαγένειας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) ανακοίνωσε ότι θα επανεξετάσει όλες τις πράσινες κάρτες που έχουν χορηγηθεί σε υπηκόους χωρών που θεωρούνται «υψηλού κινδύνου».

«Κατόπιν εντολής του προέδρου, διέταξα πλήρη και εξονυχιστική επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας για κάθε αλλοδαπό από κάθε χώρα ανησυχίας», ανέφερε μέσω Twitter ο επικεφαλής της USCIS, Τζόσεφ Έντλοου.

Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε ποιες είναι αυτές οι χώρες, όμως υπέδειξε προεδρική διακήρυξη του Ιουνίου, βάσει της οποίας επιβλήθηκαν περιορισμοί εισόδου και θεωρήσεων σε υπηκόους 19 κρατών.

Ανάμεσά τους βρίσκονται: Αφγανιστάν, Μιανμάρ, Τσαντ, Κονγκό-Μπραζαβίλ, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Αϊτή, Ιράν, Λιβύη, Σομαλία, Σουδάν, Υεμένη, Μπουρούντι, Κούβα, Λάος, Σιέρα Λεόνε, Τόγκο, Τουρκμενιστάν και Βενεζουέλα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στις ΗΠΑ, καθώς ο δράστης —ο οποίος επίσης τραυματίστηκε κατά τη σύλληψή του— είχε φθάσει στη χώρα τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν.

Ο 29χρονος ύποπτος για την επίθεση εναντίον των δυο εθνοφρουρών μερικά βήματα από τον Λευκό Οίκο επίσης τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες. Πρόκειται για Αφγανό υπήκοο, που είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA προτού μεταφερθεί στις ΗΠΑ το 2021 μαζί με την οικογένειά του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την «τρομοκρατική» ενέργεια υποσχόμενος να σκληρύνει περαιτέρω την αντιμεταναστευτική πολιτική του μετά την επίθεση αυτή.