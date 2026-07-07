Νεκρή βρέθηκε στο Κίεβο η ύποπτη για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό

Καταιγιστικές εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της απόπειρας δολοφονίας εναντίον του Ουκρανού ολιγάρχη Βαντίμ Ερμολάεφ στο Μονακό, καθώς η 39χρονη ομοεθνής του που ήταν καταζητούμενη για τη βομβιστική επίθεση, βρέθηκε νεκρή από πυροβολισμούς κοντά στο Κίεβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η σορός της γυναίκας, που είχε ταυτοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες ως Αναστασία Μπερεζόβσκα, εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 6 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενήμερωση από τις ουκρανικές Αρχές για τον θάνατό της.

Η Μπερεζόβσκα είναι ύποπτη για την τοποθέτηση του εκρηκτικού δέματος στην είσοδο κτιρίου με διαμερίσματα το βράδυ της Δευτέρας 29 Ιουνίου στο Μονακό, προτού διαφύγει από το σημείο πεζή και στη συνέχεια οδηγήσει προς τη Γερμανία.

Ο 58χρονος Ουκρανός μεγιστάνας, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο, η 46χρονη σύντροφός του και ο 13χρονος γιος τους, τραυματίστηκαν σοβαρά στην επίθεση. Κατά πληροφορίες, ο 58χρονος και ο 13χρονος είναι εκτός κινδύνου, ενώ η σύντροφος του 58χρονου, Άννα Νασομπίνα, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έχοντας ήδη υποστεί ακρωτηριασμό στα πόδια της.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι η σύζυγος του Ερμολάεφ, η 56χρονη Άννα Γερμολάγιεβα, είχε τραυματιστεί στην επίθεση, αλλά η ίδια δεν βρισκόταν στη χώρα τη στιγμή της έκρηξης.

Υπάρχουν υποψίες ότι η βομβιστική επίθεση ενδέχεται να σχετίζεται με διαφορές σχετικά με μια υπόθεση απάτης με call center στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο, στην οποία εμπλέκονταν ο Ερμολάεφ και ο 35χρονος γιος του, Αρτούρ.

Ρωσικά κανάλια στο Telegram που τηρούν φιλική στάση στο Κρεμλίνο, αποδίδουν ευθύνες για τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Ουκρανού ολιγάρχη στην Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU).

Συνελήφθη αξιωματικός των μυστικών υπηρεσιών για τη δολοφονία της 39χρονης

Για τη φερόμενη δράστιδα της δολοφονικής επίθεσης είχε εκδοθεί Κόκκινη Ειδοποίηση (Red Notice) από την Interpol. Η Μπερεζόβσκα μιλάει γερμανικά και ήταν καταζητούμενη για απόπειρα δολοφονίας, τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε δημόσιο δρόμο με εγκληματική πρόθεση και εγκληματική συνωμοσία.

Ο αναπληρωτής εισαγγελέας του Μονακό, Μόργκαν Ρέιμοντ, δήλωσε ότι η ύποπτη ήταν μεταμφιεσμένη σε άνδρα όταν φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση.

Οι αναφορές δείχνουν ότι η Αναστασία Μπερεζόβσκα έφτασε στην Ουκρανία την 1η Ιουλίου.

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν μετά τον εντοπισμό της σορού της Μπερεζόβσκα στο Κίεβο. Ο ένας είναι εν ενεργεία αξιωματικός των στρατιωτικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο δεύτερος ύποπτος είναι πρώην αξιωματικός της αστυνομίας.

Πώς έφτασαν στα ίχνη της Μπερεζόβσκα οι αρχές του Μονακό

«Η κύρια ύποπτη αναγνωρίστηκε από έναν μάρτυρα», είχε δηλώσει πηγή που συμμετέχει στην έρευνα από τις αρχές του Μονακό.

Πλάνα από κοντινές κάμερες παρακολούθησης έδειξαν μια φιγούρα που φορούσε μαύρο καπέλο τύπου bucket να διαφεύγει πεζή προς τα σύνορα με τη Γαλλία, όπου δεν υπάρχουν σημεία ελέγχου.

Η γυναίκα απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο όπου τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο Μονακό/X

Η γυναίκα κατευθύνθηκε προς τη γαλλική πόλη Μποσολέιγ, ενώ στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για την Ιταλία και μετά για τη Γερμανία, όπως εκτιμούν οι ερευνητές.

🇺🇦 🇩🇪 [ MONACO ] Anastasia Berezovska, ressortissante ukrainienne, résidant en Allemagne et soupçonnée d'être liée à la criminalité organisée, elle a été identifiée par la vidéosurveillance alors qu'elle s'était déguisée en homme pour. (source : presse)#Ukraine pic.twitter.com/ehVy12zzaL — Le Média Politique (@LeMediaPolitiFR) July 3, 2026

«Είναι ένοπλη και επικίνδυνη και θεωρείται ότι συνοδεύεται από συνεργούς. Θα πρέπει να την προσεγγίσει κανείς με εξαιρετική προσοχή», δήλωνε πηγή από τις Αρχές.

Οι κάμερες εντόπισαν για πρώτη φορά την ύποπτη στην περιοχή της επίθεσης το πρωί της ημέρας που σημειώθηκε η δολοφονική ενέργεια. Λίγες ώρες μετά φέρεται να επέστρεψε για να τοποθετήσει τη βόμβα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Εκτιμάται ότι βρισκόταν «σε απόσταση περίπου 12 μέτρων» όταν πυροδότησε τον μηχανισμό.

Διέφυγε στη Γερμανία

Η γερμανική αστυνομία δήλωσε την Παρασκευή 3 Ιουλίου ότι πραγματοποίησε έρευνα στο σπίτι μιας Ουκρανής που είναι ύποπτη για εμπλοκή σε βομβιστική επίθεση στο Μονακό, η οποία τραυμάτισε τρία άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγιστάνα γεννημένου στην Ουκρανία. «Η γυναίκα που αναζητείται διαφεύγει επί του παρόντος», πρόσθεσαν σε ανακοίνωσή τους.

Κατόπιν αιτήματος των αρχών του Μονακό, «το νοικιασμένο διαμέρισμα μιας 39χρονης Ουκρανής στην περιοχή Μάιν-Τάουνους ερευνήθηκε την Πέμπτη», ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Επιπλέον, ερευνήθηκε και κατασχέθηκε ένα όχημα που χρησιμοποιούσε η (ύποπτη)», δήλωσε η αστυνομία στο κεντρικό κρατίδιο της Έσσης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι «εξασφαλίστηκαν αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα παραδοθούν στις αρχές του Μονακό».

Η ύποπτη πιθανότατα χρησιμοποιούσε ένα λεγόμενο κινητό «burner», ένα τηλέφωνο που μπορεί να αγοραστεί σχετικά φθηνά, χωρίς την παροχή κανενός είδους ταυτοποίησης. Τέτοια τηλέφωνα χρησιμοποιούνται συχνά από παραβάτες του νόμου και στη συνέχεια απορρίπτονται μόλις διαπραχθεί ένα έγκλημα.

Ελικόπτερα της αστυνομίας και του γαλλικού στρατού με προβολείς, καθώς και πολυάριθμα drones, εθεάθησαν στη ζώνη ερευνών για τη βομβιστική επίθεση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών.