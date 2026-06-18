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Νεκρό αγοράκι 1,5 ετών στην Πάτρα

Το παιδί είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα.

Pexels
Pexels
Αγγελική Γιαννακού avatar
Αγγελική Γιαννακού

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Θλίψη προκαλεί ο θάνατος ενός αγοριού ηλικίας μόλις 1,5 ετών από την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το παιδί αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πάτρα, όπου νοσηλευόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

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