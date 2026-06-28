Νεκροί δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι σε Κω και Χαλκιδική

Νεκροί εντοπίστηκαν δύο ηλικιωμένοι λουόμενοι σε παραλίες της Κω και της Χαλκιδικής το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου.



Το πρώτο περιστατικό καταγράφηκε το πρωί στην Κω, όταν η Λιμενική Αρχή ενημερώθηκε πως μία 81χρονη λουόμενη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή Ψαλίδι.



Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την 81χρονη και την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Κω, όπου κατέληξε. Από το Λιμεναρχείο Κω που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.



Επίσης το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 75χρονος από την παραλία Μυκονιάτικα δήμου Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής.



Στο σημείο έσπευσαν Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 75χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το Λιμεναρχείο Κω που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.