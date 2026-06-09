Ελλάδα Αίγιο Αχαΐα Αστυνομία Έγκλημα Local News

Νεκροί μάνα και γιος στην Αιγιάλεια: Ανακρίνεται ο σύντροφος - Φωτογραφίες του FLASH από το σημείο

Έχει ήδη προσαχθεί στην Ασφάλεια Αιγιαλείας ο σύντροφος της μητέρας, με τις Αρχές να τον θεωρούν ως τον βασικό ύποπτο για το διπλό έγκλημα.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH
Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 13:44

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Νεκροί, μέσα σε μία λίμνη αίματος βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγιαλείας μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της.

Oι Αρχές θεωρούν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια καθώς τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH
Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH

Μάλιστα, έχει ήδη προσαχθεί στην Ασφάλεια Αιγιαλείας ο σύντροφος της μητέρας, υπήκοος Ιταλίας, με τις Αρχές να τον θεωρούν ύποπτο για το διπλό έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης αρνείται ότι έχει διαπράξει αυτός το διπλό φoνικό. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν κι όταν ξύπνησε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι τους βρήκε νεκρούς, ενώ ισχυρίζεται πως δεν αντιλήφθηκε κάτι κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Ο σύντροφος της 54χρονης παραμένει στο τμήμα ασφαλείας καθώς θεωρείται από τις Αρχές ως ο βασικός ύποπτος.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Αίγιο Αχαΐα Αστυνομία Έγκλημα Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader