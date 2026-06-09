Νεκροί μάνα και γιος στην Αιγιάλεια: Ανακρίνεται ο σύντροφος - Φωτογραφίες του FLASH από το σημείο

Νεκροί, μέσα σε μία λίμνη αίματος βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγιαλείας μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της.

Oι Αρχές θεωρούν πως πρόκειται για εγκληματική ενέργεια καθώς τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από μαχαίρι.

Διπλό φονικό στον Λογγό Αιγιαλείας / Φωτ.: FLASH

Μάλιστα, έχει ήδη προσαχθεί στην Ασφάλεια Αιγιαλείας ο σύντροφος της μητέρας, υπήκοος Ιταλίας, με τις Αρχές να τον θεωρούν ύποπτο για το διπλό έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης αρνείται ότι έχει διαπράξει αυτός το διπλό φoνικό. Φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι κοιμόταν κι όταν ξύπνησε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι τους βρήκε νεκρούς, ενώ ισχυρίζεται πως δεν αντιλήφθηκε κάτι κατά τη διάρκεια του ύπνου του.

Ο σύντροφος της 54χρονης παραμένει στο τμήμα ασφαλείας καθώς θεωρείται από τις Αρχές ως ο βασικός ύποπτος.