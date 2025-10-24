Νεκρός 20χρονος ποδοσφαιριστής μετά από σύγκρουση με αγελάδα (vid)

Το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος ύστερα από τον αδόκητο χαμό του Άντονι Υλάνο, ενός 20χρονου ποδοσφαιριστή που έβλεπε την καριέρα του να ξεκινά με υποσχέσεις. Ο νεαρός επιθετικός της Πιαουί έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Δευτέρας (20/10), όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αγελάδα στον αυτοκινητόδρομο BR-343, στην πολιτεία Πιαουί.

Antony Ylano, de 20 anos, jogador do Piauí Esporte Clube, morreu na madrugada desta segunda-feira (20) após um acidente de trânsito na BR-343, em Altos, Piauí. Natural de Altos, o jovem também passou pelo clube da cidade, a Associação Atlética de Altos. pic.twitter.com/EeyNmRAnFM — LUPA1 TV | RÁDIO | PORTAL (@canalLupa1) October 20, 2025





Ο Υλάνο επέστρεφε στο σπίτι του ύστερα από τον εορτασμό των γενεθλίων του πατέρα του, όταν η μοτοσικλέτα του προσέκρουσε μετωπικά στο ζώο που διέσχιζε το δρόμο. Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις τρεις τα ξημερώματα, ενώ κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άτυχος ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Το ζώο υπέκυψε επίσης στα τραύματά του.



Η είδηση προκάλεσε κύμα θλίψης στην ποδοσφαιρική κοινότητα της περιοχής. Η Πιαουί, η ομάδα που υπερασπιζόταν ο νεαρός, αποχαιρέτησε τον παίκτη της με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Θρηνούμε για την απώλεια ενός σπουδαίου παιδιού, ενός μαχητή εντός και εκτός γηπέδου».



Ο Υλάνο είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την Άλτος, με την οποία έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο στη Serie C το 2023 απέναντι στη Ρέμο. Οι εμφανίσεις του τον καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του Πιαουί, με 28 γκολ στα τμήματα υποδομής και όνειρα να αγωνιστεί σύντομα στα μεγάλα γήπεδα της χώρας.



Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια, κόβοντας πρόωρα το νήμα της ζωής ενός παιδιού που είχε μόλις αρχίσει να ζει το ποδοσφαιρικό του όνειρο.