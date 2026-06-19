Νεκρός 57χρονος οικοδόμος που έπεσε από τον 1ο όροφο στο Καναλάκι Πρέβεζας

Ένα ακόμα εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά στο Καναλάκι της Πρέβεζας. Σύμφωνα με το epirus-tv-news, ένας 57χρονος αλβανικής υπηκοότητας, ενώ εκτελούσε εργασίες σε οικοδομή, έπεσε από τον 1ο όροφο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο εργαζόμενος διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Πρέβεζας, λόγω όμως της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε στo Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.



Για το εργατικό δυστύχημα συνελήφθη ο υπεύθυνος των εργασιών στην οικοδομή ενώ οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται.

