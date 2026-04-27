Νεκρός 65χρονος οπαδός της Σάλκε - Βρέθηκε στις τουαλέτες του σταδίου της ομάδας
Ένας υπάλληλος καθαριότητας βρήκε τυχαία το άψυχο σώμα του 65χρονου οπαδού της Σάλκε στις τουαλέτες του Φέλτινς Αρένα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα της γερμανικής αστυνομίας νεκρός βρέθηκε ένας 65χρονος άνδρας στις τουαλέτες του Φέλτινς Αρένα, του σταδίου της Σάλκε 04, από υπάλληλο καθαριότητας.
Η αρχές έσπευσαν στο σημείο μόλις έμαθαν για το περιστατικό και ξεκίνησαν έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής υποστήριξε πως ο θάνατος του Γερμανού φίλου της Σάλκε προέκυψε από κάποιο καρδιακό επεισόδιο πριν καταρρεύσει και όχι από κάποια εγκληματική πράξη.
Ο άτυχος άνδρας την προηγούμενη μέρα είχε πάει να επισκεφθεί το στάδιο της ομάδας του σε ένα τουρ που διοργάνωσε ο σύλλογος. Όταν ο 65χρονος ξαφνικά εξαφανίστηκε κανείς δεν ανέφερε την απώλεια του στην αστυνομία και έτσι, χρειάστηκαν 24 ώρες για να βρεθεί τυχαία το άψυχο σώμα του στην τουαλέτα του γερμανικού γηπέδου.