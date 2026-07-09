Νεκρός 67χρονος κολυμβητής στη Θεσσαλονίκη

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 67χρονος κολυμβητής, που έψαχναν από χθες οι λιμενικές αρχές. Η σορός του εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή των Κερδυλίων, στον Σταυρό Θεσσαλονίκης.

Ο 67χρονος, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αγνοούταν από εχθές και είχε ειδοποιηθεί για την εύρεσή του η Λιμενική Αρχή Ιερισσού από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Άμεσα είχαν ξεκινήσει οι έρευνες με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και οχήματος του Λιμενικού (από ξηράς), ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης εθελοντές, ναυαγοσώστης και αλιευτικά σκάφη της περιοχής.



Τελικά ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε στη θάλασσα και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, παρά τις πρώτες βοήθειες που του παρασχέθηκαν, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει.



Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργεί το Β’ Λιμενικό Τμήμα Σταυρού, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή για τη διερεύνηση των αιτίων θανάτου.