Νεκρός άνδρας στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης - Έπεσε από προβολέα αθλητικών εγκαταστάσεων

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή μετά από πτώση στο κενό από προβολέα αθλητικών εγκαταστάσεων, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία του άνδρα δεν έχουν ταυτοποιηθεί.



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00 το μεσημέρι της Τετάρτης (18/3) όταν άνδρας γύρω στα 30, αγνώστων στοιχείων, έπεσε από μεγάλο ύψος και συγκεκριμένα από προβολέα πίσω από το γήπεδο των Αμπελοκήπων.



Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας και την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων.