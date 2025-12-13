Νεκρός κορυφαίος στρατιωτικός της Χαμάς - Εικόνες και βίντεο από την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα
Πρόκειται για τον Ραάντ Σαάντ, διοικητή του αρχηγείου κατασκευής όπλων της οργάνωσης, και δεύτερος στην ιεραρχία μετά Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.
Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο κορυφαίος διοικητής της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην πόλη της Γάζας το απόγευμα του Σαββάτου.
Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα. Η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.
Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.
Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.