Νεκρός κορυφαίος στρατιωτικός της Χαμάς - Εικόνες και βίντεο από την ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα

Πρόκειται για τον Ραάντ Σαάντ, διοικητή του αρχηγείου κατασκευής όπλων της οργάνωσης, και δεύτερος στην ιεραρχία μετά Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Φωτ. αρχείου Reuters
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο κορυφαίος διοικητής της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στην πόλη της Γάζας το απόγευμα του Σαββάτου.

Όπως αναφέρουν οι Times Of Israel, ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρία άλλα άτομα. Η επίθεση σηματοδοτεί μια προφανή παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ.

Ο Σαάντ διετέλεσε επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς και θεωρείται δεύτερος μετά τον τελευταίο στρατιωτικό αρχηγό της τρομοκρατικής ομάδας, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Σύμφωνα με τον Μπαράκ Ραβίντ του Axios, το Ισραήλ δεν ενημέρωσε τις ΗΠΑ πριν από την επίθεση.

