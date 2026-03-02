Νεκρός οπαδός σε αιματηρό ντέρμπι στη Χιλή πριν το Κόλο Κόλο - Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε (vid)

Για τους χειρότερους λόγους θα μείνει στην ιστορία το 199ο ντέρμπι πρωταθλήματος Χιλής ανάμεσα στην Κόλο Κόλο και την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, καθώς σοβαρά επεισόδια πριν από τη σέντρα οδήγησαν σε τραγωδία.

Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής και ενώ οπαδοί της Κόλο Κόλο κατευθύνονταν προς το «Μονουμεντάλ», ομάδα χούλιγκαν των φιλοξενούμενων φέρεται να είχε στήσει ενέδρα σε δρόμο κοντά στο γήπεδο.

Αρχικά σημειώθηκαν λεκτικές αντιπαραθέσεις και ρίψεις αντικειμένων, όμως η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο τραγικός απολογισμός ήταν ένας νεκρός οπαδός της Κόλο Κόλο και ένας ακόμη τραυματίας, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι δύο σύλλογοι έχουν βαρύ ιστορικό επεισοδίων μεταξύ των οπαδών τους, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα σοβαρά επεισόδια που είχαν σημειωθεί μόλις έναν μήνα νωρίτερα, ακόμη και κατά τη διάρκεια δράσης αλληλεγγύης για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών στη Χιλή.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν ήδη στη σύλληψη δύο οπαδών της Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε ως υπόπτων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθούν πλήρως οι συνθήκες της αιματηρής επίθεσης.