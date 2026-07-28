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Άστρος: Νεκρός σκύλος μέσα σε κάδο - Βίντεο καταγράφει άτομο να τον μεταφέρει με σύρμα στο λαιμό

Η Αστυνομία πραγματοποιεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Unsplash
Unsplash
Γιώργος Διάκος avatar
Γιώργος Διάκος

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Αποκρουστικές εικόνες έρχονται από το Άστρος Κυνουρίας στην Αρκαδία, με έναν σκύλο να εντοπίζεται νεκρός μέσα σε κάδο απορριμμάτων της περιοχής, έχοντας ένα σύρμα περασμένο στο λαιμό του.

Την ίδια στιγμή, υλικό από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα να μεταφέρει τον σκύλο κρατώντας τον με σύρμα και να πετά το ζώο μέσα στον κάδο.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του astros-kynourianews.gr, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της νεκροψίας δεν προκύπτει ότι ο θάνατος του σκύλου οφείλεται σε πνιγμό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ληφθεί δείγματα από το νεκρό ζώο τα οποία εστάλησαν για τοξικολογικό έλεγχο, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου του ζώου.

Το άτομο που καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να μεταφέρει και να τοποθετεί τον σκύλο μέσα στον κάδο απορριμμάτων, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, βρήκε το ζώο ήδη νεκρό έξω από το σπίτι του και αποφάσισε να το πετάξει στον κάδο.

Το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας πραγματοποιεί έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό και να αποδοθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο ευθύνες.

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