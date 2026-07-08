Νεκρός βρέθηκε ο ψαροντουφεκάς που αγνοούταν στα Σφακιά

Τραγικό ήταν τελικά το αποτέλεσμα των ερευνών για τον ψαροντουφεκά που αγνοούταν από χθες στην περιοχή των Σφακίων. Ο 65χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Φραγκοκάστελλου.

Τη σορό του βρήκε τζετ σκι σήμερα το απόγευμα, Τετάρτη (8/7). Άμεσα ειδοποιήθηκε το λιμενικό και διεξήχθη επιχείρηση, προκειμένου η σορός να μεταφερθεί στη στεριά.

Υπενθυμίζεται πως ο άτυχος άνδρας αγνοούταν από το μεσημέρι της Τρίτης (7/7) στην περιοχή του Φραγκοκάστελλου Σφακίων. Σύμφωνα με δήλωση οικείου του προσώπου, ο 65χρονος είχε μεταβεί τις μεσημβρινές ώρες της ιδίας ημέρας για διενέργεια υποβρύχιας αλιείας στην περιοχή και έκτοτε δεν υπήρχαν νέα του.

Όπως έκανε γνωστό το λιμενικό, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, ξεκίνησαν αμέσως έρευνες από δύο περιπολικά σκάφη, με τη συμμετοχή εναέριου μέσου (drone) της δύναμης FRONTEX και αλιευτικού σκάφους. Παράλληλα, επιχείρησαν περιπολικά οχήματα από ξηράς, ενώ διενεργήθηκε προανάκριση από το Λιμενικό Σταθμό της χώρας Σφακίων.