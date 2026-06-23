Νεκρός βρέθηκε Ρώσος δημοσιογράφος «προσωπικός εχθρός» του Πούτιν - Έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια

Σε ηλικία 69 ετών πέθανε στη Ρίγα της Λετονίας ο Ρώσος δημοσιογράφος και πρώην εκδότης Γκριγκόρι Νεχορόσεφ, ο οποίος είχε γίνει γνωστός διεθνώς το 2008 όταν η εφημερίδα Moskovsky Korrespondent δημοσίευσε πληροφορίες για τη φερόμενη σχέση του Βλαντίμιρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που επικαλούνται το λετονικό Delfi, ο θάνατός του συνδέεται με κατανάλωση τοξικών μανιταριών, ενώ αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Νεχορόσεφ φέρεται να κατανάλωσε μανιτάρια που είχε συλλέξει ο ίδιος από τον χώρο της κατοικίας του στη λετονική πρωτεύουσα. Παρότι άνθρωποι του περιβάλλοντός του τον περιγράφουν ως έμπειρο γνώστη της μανιταροσυλλογής, η συγκεκριμένη παρτίδα αποδείχθηκε πιθανότατα επικίνδυνη. Μέχρι στιγμής, οι λετονικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει επίσημο πόρισμα.

Ο Νεχορόσεφ ζούσε τα τελευταία έντεκα χρόνια στη Λετονία ως πολιτικός πρόσφυγας, έχοντας εγκαταλείψει τη Ρωσία μετά τις πιέσεις που ακολούθησαν το επίμαχο δημοσίευμα του 2008. Το ρεπορτάζ εκείνης της περιόδου υποστήριζε ότι ο Ρώσος πρόεδρος ετοιμαζόταν να χωρίσει την τότε σύζυγό του, Λιουντμίλα, και να παντρευτεί την Ολυμπιονίκη της ρυθμικής γυμναστικής. Το δημοσίευμα είχε προκαλέσει πολιτικό και δημοσιογραφικό σεισμό, ενώ λίγο αργότερα η εφημερίδα ανέστειλε τη λειτουργία της.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μετά την αποκάλυψη ο Νεχορόσεφ βρέθηκε στο στόχαστρο των ρωσικών αρχών και του στενού κύκλου του Κρεμλίνου. Ο ίδιος φέρεται να έλεγε συχνά ότι θεωρούσε τον εαυτό του «προσωπικό εχθρό» του Πούτιν, ενώ άνθρωποι που τον γνώριζαν, υποστηρίζουν ότι ζούσε με τον διαρκή φόβο για την ασφάλειά του. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ένδειξη που να συνδέει τον θάνατό του με εγκληματική ενέργεια.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε κύκλους Ρώσων δημοσιογράφων της διασποράς. Η δημοσιογράφος Μποζένα Ρίνσκα έκανε λόγο για μια απώλεια «ακατανόητη», ενώ φίλοι και συνεργάτες του τον περιέγραψαν ως άνθρωπο δραστήριο, γεμάτο ιδέες και σχέδια μέχρι την τελευταία στιγμή.

Ο θάνατος του Γκριγκόρι Νεχορόσεφ έρχεται να επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από την τύχη εξόριστων Ρώσων δημοσιογράφων και επικριτών του Κρεμλίνου. Στην παρούσα φάση, πάντως, το μόνο επιβεβαιωμένο είναι ότι οι αρχές της Λετονίας διερευνούν επίσημα την υπόθεση και αναμένουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας-νεκροτομής.